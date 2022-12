Nintendo Switch Sports llega a Ifema de la mano de Juvenalia

El stand de Nintendo en Juvenalia se llena de espíritu deportivo gracias al juego Nintendo Switch Sports. Este simulador, secuela del popular Wii Sports de Wii y patrocinador de Juvenalia, nos invita a reunir a familiares y amigos para disfrutar de siete deportes diferentes: tenis, bolos, chambara (espadas), voleibol, bádminton, golf (disponible en la última actualización gratuita) y fútbol. La clave: levantarse del sofá para jugar en familia y de forma activa.

Las familias que visiten el stand de Nintendo en Juvenalia −el gran evento de ocio educativo que tendrá lugar en Madrid del 6 al 11 de diciembre− podrán formar equipos o competir unos contra otros en grupos de dos a cuatro personas.

No es necesario memorizar complicadas combinaciones de botones para jugar a Nintendo Switch Sports: basta con imitar el movimiento de un raquetazo, una patada al balón o una estocada para que los precisos sensores de movimiento de los mandos Joy-Con de Nintendo Switch trasladen la acción a la pantalla. Así, la experiencia de juego resulta muy realista, y parte de unos controles intuitivos y sencillos al alcance de todos: abuelos, padres y niños pueden compartir esta divertida experiencia y disfrutar juntos.

Al ser tan accesible, Nintendo Switch Sports se convierte en el mejor aliado para el ocio en familia. Y, además, rompe con una de las imágenes que habitualmente asociamos a los videojuegos: con este simulador, toda la familia disfruta de un rato de juego compartido… y (casi sin darse cuenta) físicamente activo.

Pero Nintendo Switch Sports no es la única atracción del stand de Nintendo, que ocupa más de 700 m² en el pabellón 9 de IFEMA. Niños y adultos lo pasarán en grande con otros títulos del catálogo de Nintendo Switch, en los más de 60 puestos de juego disponibles. Los asistentes podrán embarcarse en carreras de vértigo en las nuevas pistas de Mario Kart 8 Deluxe, bailar al ritmo de Just Dance 23, participar en épicas batallas de pintura con Splatoon 3, jugar al fútbol más combativo con Mario Strikers: Battle League Football, explorar nuevos mundos con Kirby y la tierra olvidada y vivir grandes aventuras con Las aventuras de Ladybug, Fortnite, Minecraft, Mario & Rabbids Sparks of Hope o Sonic Frontiers.

Además, niños y mayores podrán hacerse fotos con una de las icónicas tuberías que forman parte del universo de Super Mario Bros.

Esta y muchas otras sorpresas esperan a los visitantes del stand de Nintendo en Juvenalia, del 6 al 11 de diciembre en IFEMA (Madrid). Acércate y descúbrelo en persona.