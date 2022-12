Las Campanadas de Ibai y Grefusa vuelven un año más

Ibai y Ramón García contarán de nuevo este año con Grefusa como uno de sus patrocinadores de las campanadas más mediáticas de Twitch para dar la bienvenida a 2023.

La marca de snacks Gublins volverá a ser una de las protagonistas de la noche en su momento culmen: las uvas al guiar a los espectadores en los cuartos y en cada una de las campanadas a través de una animación. Grefusa también tendrá una presencia notable durante la emisión de las campanadas en el canal de Twitch de Ibai, con apariciones en el vídeo de los momentos más destacados del streamer en 2022. Desde la velada de boxeo, en la que Grefusito fue la mascota oficial, a otros como hitos como las carreras de Karts de Ibai, entre otros, todos ellos eventos de los que Grefusa ha sido patrocinador.

Por su parte, Rafael Gandía, director de Marketing de Grefusa celebra el poder volver a formar parte del evento de cierre de año de Ibai: “Es un placer para Grefusa volver a patrocinar, por segundo año consecutivo, un evento tan relevante como las campanadas de Ibai. La audiencia a la que es capaz de llegar Ibai y otros creadores de contenido nos permite alcanzar a un público joven en sintonía con los valores de ocio, de disfrute y de buen rollo que transmiten nuestras marcas y esperamos continuar haciéndolo este 2023″.

Este 31 de diciembre estaré en la puerta del sol en Madrid dando las campanadas.



Este año con @KNekro, @andercortes y @IamCristinini. Repasaremos todo lo que ha sucedido en 2022.



Y a las 23:30 estaré con Ramón García para volver a pasar de año juntos.



2023 vamos a por ti. pic.twitter.com/WcmNYsxrIF — Ibai (@IbaiLlanos) December 27, 2022

Y como no hay mejor manera de dar la bienvenida al nuevo año, Grefusa no tardará ni un minuto en saludar al 2023 con su primer ‘gustazo’ para cumplir un deseo de la comunidad de ‘grefufans’. Toda la actividad en redes sociales estará dinamizada por la agencia creativa Èxit Up y tiene el objetivo sorprender y divertir a los seguidores de la marca en Twitter e Instagram.

De esta forma, la empresa familiar líder del sector de los snacks, frutos secos y horneados volverá a acompañar a Ibai y a Ramón García en las campanadas de fin de año, en esta ocasión, con el reto de superar los 800.000 dispositivos conectados del año pasado.

Las Campanadas de Ibai ya se han convertido en un clásico de la Navidad y es que, por segundo año consecutivo, desde la Plaza de Sol, el streamer vasco, Cristinini, Ander, Knekro y Ramón García darán el recibimiento de 2023 para todo el mundo.

Sin duda, la trayectoria que ha ido discurriendo en torno a Ibai sigue una evolución geométrica propia de lo que se está viendo en Twitch. Sin embargo, la forma especial y un carisma inigualable hace que cada vez se considere más mainstream su contenido y la plataforma acercando un target mayor a su canal.