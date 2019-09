"Estoy en plena forma." El mensaje de Bale al madridismo

Gareth Bale ha roto su silencio y lo ha hecho para mandar un doble mensaje al madridismo. El primero fue sobre la difícil temporada pasada en la que, según él, le utilizaron como cabeza de turco de todas las críticas colectivas.

Con respecto a este curso que acaba de empezar el 11 blanco se quejó amargamente de su situación. "No estoy jugando feliz, pero estoy jugando. Soy un profesional y cuando estoy en el campo doy el 100%".

Sin embargo durante la rueda de prensa previa al partido contra Azerbaiyán, Gareth Bale también ha hablado sobre su momento actual como jugador del Real Madrid.

Estado de forma:

"Estoy en plena forma, no como en verano. No me había afectado la presión, pero sí ir a los partidos y no jugar durante cinco semanas. Eso no me ayudaba físicamente".

Rumores de traspasos:

"Los rumores no me afectaban. Durante el verano me centré en hace una buena pretemporada. Las cosas que pasaron son privadas entre el club y yo".

De descartado a titular y goleador:

"Cuando las cosas no van bien lo que hay que hacer es trabajar duro, de esa manera serás recompensado".