La estrella del Real Madrid que ya ha renovado, según Fabrizio Romano

El Real Madrid juega el sabádo la final de la Copa del Rey, que va a marcar la línea del éxito o fracaso de la temporada. El encuentro contra Osasuna determina el futuro más cercano del Real Madrid porque no es lo mismo jugar el resto de la temporada, contra el Manchester City, con un título en el bolsillo. Todo es más fácil si se gana el sábado y se puede ir pensando en la temporada que viene.

Hay muchos futbolistas con el futuro en el aire porque acaban contrato y no se ha firmado nada

Benzema renueva automáticamente si él quiere porque tiene una cláusula que le permite hacer eso como Balón de Oro. Aunque su rendimiento esta temporada está siendo más irregular sigue siendo el delantero centro fundamental del equipo. Puede que se busque otro punta para darle descanso.

Modric también termina contrato y aún no ha renovado, pero parece que ambas partes tienen claro que van a darse otro año más para convivir juntos. En el club blanco quieren que la transición de la que tanto habla Ancelotti entre veteranos con experiencia y jóvenes como el posible fichaje de Bellingham sea lo más suave posible.

Asensio ha pasado por muchas etapas, desde que parecía más lejos que nunca hasta ahora, que su renovación es más probable.Sus números esta temporada han sido buenos y sobre todo, parece que ha aceptado su nuevo rol de futbolista revulsivo, pero con muchos minutos y partidos.

Ceballos es el que menos claro lo tiene. Durante algún momento de la temporada, su rendimiento llevó a todos a ser optimistas y a pensar que su continuidad en el Real Madrid parecía clara. Sus últimos partidos han sido algo decepcionantes y se tiene que ver qué se va a hacer.

Kroos, según Fabrizio Romano ya ha renovado con el club blanco.

Según su información, el centrocampista alemán, que tiene 33 años y que durante mucho tiempo había tenido dudas acerca de si continuar en el club, porque no sabía si iba a dar el nivel, ha decidido que se ve con fuerzas para comandar el centro del campo blanco durante una temporada más. Kroos no quería seguir ni firmar un año más si no se veía con capacidad para rendir al nivel y la presión que exige el Real Madrid. Pero él lo tuvo claro: si seguía jugando al fútbol lo hacía en el Real Madrid, si no seguía en el club blanco significaba que se retiraba.

Esta temporada, como el resto del equipo, el alemán ha estado irregular en LaLiga y brillante en la Champions, hasta ahora. Con la salida de Casemiro, con Camavinga en la izquierda y sin que Tchouameni esté dando el nivel, Kroos tiene que jugar de mediocentro, una posición que le gusta menos, pero a la que se suele adaptar bien. Lo va a hacer contra Osasuna en la final del sábado en Sevilla y, según parece, lo va a hacer la temproada que viene, otra más, en el Real Madrid.