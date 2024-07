La Eurocopa más difícil para Dani Olmo

Para Dani Olmo la Eurocopa está siendo un torneo diferente. Es su tercera gran competición con España, pero es también en la que menos minutos está jugando. Luis Enrique contó con él desde el principio en la mayoría de partidos de la pasada Eurocopa y en todos los del pasado Mundial. Sin embargo, en esta Eurocopa solo ha sido titular en el partido contra Albania, en el que De la Fuente dio descanso a los titulares con la clasificación para octavos ya asegurada.

Sin embargo, el jugador del Leipzig parece el único de los suplentes capaz de discutir un puesto entre los titulares. Lo hizo bien, como casi siempre, contra los albaneses, y mejoró a Pedri cuando lo sustituyó en la segunda parte contra Georgia, además de marcar el cuarto gol de España.

Con el canario se disputa un puesto en la alineación contra Alemania. Olmo puede jugar en cualquiera de los tres puestos de ataque por detrás del delantero –Luis Enrique llegó incluso a utilizarlo como falso «9» y como interior–, pero es en la posición de mediapunta donde más rinde y la única en la que se le puede abrir un hueco. El rendimiento de Lamine Yamal y de Nico Williams hacen imposible que a De la Fuente se le ocurra sentarlos para hacer un hueco a Dani, aunque sea uno de sus jugadores de confianza desde su paso por las inferiores.

«Competimos todos con todos, eso nos hace ser mejores», decía antes de comenzar la Eurocopa. «Pedri es un jugadorazo, puede jugar de 10 o de 8, he jugado con él, en anteriores torneos. Somos jugadores totalmente compatibles y me siento muy bien jugando con él. Somos un equipo y tenemos que ir todos a una», añadía.

Pero esa posición que ha ocupado el jugador del Barcelona hasta ahora es la que mejor le sienta a su estilo de juego y en la que más disfruta. «Puedo jugar en cualquier posición ahí arriba. Con Luis de la Fuente en los últimos partidos he jugado de mediapunta, en esa posición de diez, pero he entrenado en banda, el míster me conoce a la perfección, sabe dónde puedo rendir y donde me ponga voy a dar siempre el cien por cien», asegura. «Es la posición en la que mejor me siento, en la que juego en mi equipo, me siento muy bien con centrocampistas como los que tenemos aquí, de los mejores del mundo y para mí es un gusto jugar en esa posición. Me gusta jugar entre líneas, girarme, atacar, ser vertical, tirar, dar el último pase, es una posición en la que me siento muy cómodo», añade.

Olmo fue uno de los jugadores más importantes de la selección sub 21 campeona de Europa en 2019. Tanto que Luis Enrique lo llamó para la absoluta después de aquel verano, aunque tenía edad para jugar con los pequeños. De la Fuente todavía no le ha encontrado un sitio en la alineación, pero confía en él para lanzarlo al campo a la primera oportunidad. Lo hizo a los cinco minutos del segundo tiempo contra Georgia y es posible que lo haga desde el comienzo con Alemania.

Es una Eurocopa intensa emocionalmente para Dani Olmo, que ya tuvo que enfrentarse a Croacia en el primer partido de la fase de grupos y que ahora se enfrenta a Alemania en los cuartos de final. «Estuve cinco años en el Dinamo, es mi segunda casa, les tengo un cariño especial y me motiva empezar una Eurocopa contra ellos», decía antes del debut contra Croacia. Con Alemania los sentimientos no son tan intensos, porque llegó más mayor. «Para mí es un extra de motivación jugar aquí en Alemania, en los estadios en los que suelo jugar cada fin de semana. Es una motivación añadida. La gente aquí me conoce bien, la Liga me gusta, es muy joven, muy física y directa, de idas y vueltas y para mí es muy bueno», asegura.

Pero para él lo más importante es que España funcione como un equipo. «La competencia es buena y es muy sana, eso hace que seamos mejores. Tanto dentro como fuera del campo somos un equipo. Tenga el rol que tenga cada uno, juegue más o menos, sea titular o no, tiene que sumar. Es un torneo muy corto, cada detalle importa», advierte.