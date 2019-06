El Real Madrid y su afición viajaron en el tiempo en el estadio Bernabéu. En la décima edición del Corazón Classic Match, el equipo blanco, entrenado por Amancio venció (5-4) al Chelsea dirigido por el entrenador-jugador Gianfranco Zola.

El Bernabéu, que rozaba el lleno, no tardó en disfrutar de los goles. El primero de Morientes fue anulado por fuera de juego, y como se viajó en el tiempo no hubo VAR al que acudir. El físico ya no es el que era y los Raúl, Guti, Morientes, Shevchenko y compañía pactaron que en lugar de 90 minutos se jugaron 80, como los cadetes.

El "7" blanco, el más aplaudido de la tarde abrió el marcador y más tarde convirtió un penalti cometido a Congo. Morientes también lograría un doblete, el primero de ellos tras una triangulación histórica, Guti-Raúl-Morientes, que muchos de los presentes veían por primera vez en su vida. Karembeu deleitó a los aficionados con un derechazo desde 25 metros que se coló por el palo.

En el Chelsea, que se vio 3-0 abajó Shevchenko anotaba un penalti cometido por Carvalho, que junto con Makelele jugaron una parte con cada equipo. Poyet, Gallas y Malouda también vieron puerta.

Los jugadores salían y entraban a su antojo, y la grada disfrutaba de cada gol, hacía la ola y coreaba los cánticos típicos. Los jugadores disfrutaron y el público también. Shevchenko fue ovacionado, uno de esos fichajes que pudo ser y no fue, pero al que el Bernabéu mostró su cariño.

En Chamartín se volvió a ver una fiesta, un estadio lleno y un equipo goleando, toda esa ilusión que la próxima temporada con Hazard a la cabeza el Real Madrid quiere sentir.