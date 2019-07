Filipe Luis se despide del Atlético y ficha por el Flamengo

"No es un día triste, es feliz, porque me voy con la conciencia tranquila y limpia que aquí he dado todo", decía Filipe Luis en su despedida como jugador del Atlético. Pero sus gestos contradecían sus palabras. Al lateral brasileño le hubiera gustado continuar un año más en el club rojiblanco y se va triste. Con ganas de más.

"En todo momento, trabajé, luché, he dado todo por esta camiseta y hoy la dejo en manos de un gran lateral, un gran fichaje, brasileño también, Renan Lodi. Es el mejor lateral que jugaba en Brasil y la gente de la selección dice que es el lateral del futuro", asegura. Se marcha dejando un heredero, pero no quiere decir que se despide.

"Esto se llama un acto de despedida, pero no me gustaría llamarlo así. Me gustaría llamarlo acto de agradecimiento por todo lo que he vivido aquí", reconoció. La suya fue una despedida diferente. No se celebró en el auditorio del Metropolitano, sino en uno de los salones de las oficinas y tampoco se pudo ver en directo a través de página web y del canal de youtube del club, como sucedió con las de Godín y Juanfran. Pero no estaba solo. Lo acompañaban su mujer y sus tres hijos, pero también sus compañeros y el cuerpo técnico. Estaba Simeone; su ayudante, el Mono Burgos; el preparador físico, el Profe Ortega; y jugadores Koke, Morata, Savic, Oblak y Saúl, además del presidente, Enrique Cerezo y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín.

"Fueron los mejores años de mi carrera, donde más he disfrutado, donde más títulos he ganado. Acabo de ganar un título con la selección por todo lo que hice en el Atleti y por todo lo que este club me ha dado. No fue fácil para el club ficharme del Deportivo después de romperme la pierna", recordaba el lateral brasileño. "Cuando uno llega aquí, juega sus primeros partidos, ve la ciudad deportiva, la sensación es de un club normal, pero cuando va pasando el tiempo el Atleti acaba entrando en tu corazón", añadió.

Filipe se declara un atlético más y asegura que regresará en el futuro, aunque ya no como jugador. Ahora regresa a Brasil para jugar en el Flamengo, aunque él prefiere no desvelar su futuro. "No he firmado con nadie, me decidiré en los próximos días", asegura.