¿Qué piensa Fernando Alonso que pasaría en un cara a cara entre su yo de ahora y el que fue campeón del mundo?

Deportes

El regreso de Fernando Alonso fue la gran noticia en la Fórmula-1 2021. Iba a un equipo como Alpine (Renault) en el que tiene pocas posibilidades de éxito en un deporte en el que el vehículo cuenta muchísimo. Pero después de un comienzo en el que necesitó cierta adaptación, lleva seis Grandes Premios consecutivos puntuando, y eso que hace poco se supo que estaba compitiendo con un motor de hace dos temporadas. “Esperaba, digamos que iba a necesitar tres o cuatro carreras, hasta Barcelona, la cuarta carrera, para estar ciento por ciento. Y me llevó dos carreras más de lo esperado, aunque todavía me falta un poco para alcanzar ese ciento por ciento”, explicó Alonso en una entrevista con “The Race”.

El piloto español cumplió a finales de julio 40 años y mucho se habla de su edad, de si está mayor ya para una competición así. En 2005 y 2006 fue cuando se proclamó campeón del mundo, precisamente con Renault. Ha pasado el tiempo, se fue, regresó, y lo tiene claro. “Quizá desde fuera a la gente le pueda parecer contradictorio, porque hay mucha confusión entre la edad y el rendimiento. Pero esto no es el Tour de Francia ni los Juegos Olímpicos o el fútbol, en el que con 23 años estás en la cima de tu rendimiento. Si compitiera ahora contra mi yo de 23 años, le vencería con una mano. No se trata de lo joven que eres, sino de lo rápido que eres. Es distinto, así no funciona el cronómetro en los deportes de motor. Hay gente que quiere ver nuevas promesas y librarse de algunos de los nombres que ven cada fin de semana, pero yo me veo corriendo mucho tiempo. En Fórmula 1 o si no intentaré perseguir algunos de los retos que me quedan fuera de la competición para convertirme en el piloto más completo que haya habido en el automovilismo”, aseguró Fernando en la misma entrevista.