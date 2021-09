Deportes

Fernando Alonso volvió a ofrecer una lección de pilotaje bajo la lluvia en la clasificatoria del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, que se celebra el Sochi. El buen trabajo del piloto español le permitirá salir sexto en la carrera de este domingo, muy por delante de su compañero en Alpine, el francés Esteban Ocon, que saldrá décimo y al que Alonso mandó un recado en las declaraciones que hizo después en DAZN.

El asturiano fue mucho más rápido que Ocon y marcó un tiempo de 1:44.204 en la Q3, mientras que el francés no pudo pasar de 1:45.865, un segundo y medio más lento que Alonso.

Preguntado después de por sus sensaciones, Fernando Alonso se mostró así de satisfecho en DAZN: “Bien, en condiciones normales no creo que hubiéramos hecho sextos, así que hemos sacado un poco de ventaja. Me he salido en la curva 16 un poco, he tocado el agua, creo que he perdido medio segundo más o menos, así que viendo los tiempos ahora me da un poco de rabia porque el cuarto hubiera sido posible. A lo mejor no cambiaba nada, porque era cuarto delante de Hamilton y después de dos vueltas ya estás otra vez en la posición que te toca, pero, bueno, creo que bien y bastante por delante de mi compañero, que me hace ilusión”.