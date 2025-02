Verstappen confirma que quiere correr con Fernando Alonso: "Lo tenemos en mente..."

Los campeones de Fórmula 1 Max Verstappen y Fernando Alonso han sido vinculados durante mucho tiempo con la posibilidad de correr juntos en las famosas 24 Horas de Le Mans, pero ahora necesitan descubrir quién podría ser su tercer piloto.

Max Verstappen ha confirmado que sigue con los planes de dar el salto a la resistencia y ha vuelto a insistir en Fernando Alonso como compañero indispensable en la aventura de las 24 horas de LeMans, tal y como adelanta 'The Mirror'. "Lo tenemos en mente. Sabemos que queremos competir juntos en las 24 Horas de Le Mans" ha declarado el neerlandés.

La carrera de resistencia de Le Mans, uno de los eventos más famosos del automovilismo, siempre ha atraído a algunos de los nombres más importantes. Alonso no es ningún desconocido en el Circuito de La Sarthe, ya que ganó el evento dos veces mientras competía en el Campeonato Mundial de Resistencia durante su descanso de la Fórmula 1 .

Verstappen aún no ha participado en el evento, pero sin duda está pensando en hacerlo y ha revelado que él y Alonso han hablado sobre la idea de compartir un auto.

"Tendremos que buscar un tercer piloto"

En el pasado, el holandés también expresó su deseo de participar en la carrera con su padre, el ex piloto de Fórmula 1 Jos . Sin embargo, eso ya no parece estar en sus planes, ya que el piloto de Red Bull le dijo a Mirror Sport que él y la estrella de Aston Martin, Alonso, tendrán que encontrar un tercer piloto tras la renuncia de su padre.

"Lo tenemos presente, sabemos que queremos hacerlo", dijo Verstappen. "[Jos] todavía es muy bueno en eso, [pero] ya no quiere hacerlo. Simplemente ya no quiere hacerlo más. No hay problema, veremos qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Hay muchos pilotos excelentes entre los que elegir. Tengo muchos amigos que también compiten, así que será difícil elegir uno", añadió.

Sin embargo, Verstappen tiene un criterio importante a la hora de seleccionar a otro piloto, como reveló el año pasado cuando dijo: "Lo único es que, para Le Mans, no hay un peso mínimo para el piloto. Soy un competidor bastante pesado, así que tendría que encontrar compañeros de equipo más ligeros para compensar. Fernando es bastante ligero, así que eso sería muy bueno para nosotros, pero tendríamos que encontrar a otro".

Estas declaraciones llegan justo tras los rumores de una posible llegada del piloto de Red Bull a Aston Martin. Tras revelarse el interés de Adrian Newey por volver a tenerlo en sus filas, un campeón de Fórmula 1 confirmaba hace unos días los rumores al afirmar que Aston Martin sí está negociando con el neerlandés. El campeón del mundo de 1978 Mario Andrett asegura que Aston Martin está persiguiendo activamente a Verstappen.

"Van a por él"

«Estoy seguro de que quieren contratar a Verstappen y sé que están trabajando activamente en un plan para lograrlo», dijo Mario Andretti, campeón de Fórmula 1 en 1978 en 'F1 Journal'.

«¿Quién no querría a Adrian Newey y Max Verstappen en su equipo? Entiendo perfectamente esta estrategia. Si reúnes a los mejores talentos, maximizas tus posibilidades de éxito», añadió un Mario Andretti que regresará a la Fórmula 1 en 2026 de la mano de Cadillac.

Preguntado por Marca sobre la posibilidad de convertirse en compañero de Alonso en la F1, Verstappen respondió: "Es muy difícil decir qué pasará. Estoy muy contento de haber podido correr con Fernando... Siempre me encanta venir a España. Para mí es un país con muchos recuerdos, lo disfruto mucho. Ver a Fernando y Carlos [Sainz] hacerlo bien es fantástico".