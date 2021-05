El pique futbolero entre Gerard Piqué y el alcalde Martínez Almeida

Deportes

Gerard Piqué estaba en Madrid y justo cuando apareció en la Real Casa de Correos de la capital, se hizo oficial que Zidane dejaba el conjunto blanco. Pura casualidad. Era la presentación de la Copa Davis, que ha ideado la empresa Kosmos, que preside el central del Barcelona, pero el fútbol tuvo, cómo no, su punto de protagonismo. No le preguntaron a Piqué por lo de Zidane, pero, estando allí un atlético empedernido como el alcalde Martínez-Almeida, no podía faltar el chascarrillo por la conquista de los rojiblancos de la última Liga.

La pregunta para Piqué fue si Messi iba a acabar en el Atlético, para jugar al lado de su amigo Luis Suárez. “Al alcalde lo que puedo es felicitarle por la Liga, pero nada más. Lo de Leo va a ser que no”, dijo el defensa en tono de broma, aunque no siempre acierta con estas predicciones, pues famoso fue su “se queda” con Neymar días después de que el brasileño anunciara su marcha del Camp Nou. Poco después le tocó hablar a Almeida, y respondió: “Querido Gerard, sólo puedo decirte que el camino más rápido para ganar un título es hacerse un Suárez”.

Y entonces, ya sí, el tenis tomó todo el protagonismo. La Copa Davis volverá a celebrarse después de que en 2020 se tuviera que aplazar por culpa de la pandemia.