La explicación por la que hay más futbolistas de derechas que de izquierdas

Deportes

El delantero del Real Betis Borja Iglesias habló en el programa Salvados, de LaSexta, de la ideología política de los futbolistas y sobre la homosexualidad en este deporte, donde apenas ha habido jugadores que hayan reconocido públicamente que son gays.

“Hay ciertas cosas a las que me he negado, dentro de que es un problema. A mí las casas de apuestas no me gustan y no he hecho nada de casas de apuestas y no quiero hacerlo. Y yo tengo que jugar con una marca de casas de apuestas en el pecho porque es el acuerdo al que se ha llegado y me parece perfecto si se considera que es lo que hay que hacer. Pero yo, por ejemplo, no he hecho nunca el típico spot del club que es para la empresa de casas de apuestas”, explicó Borja Iglesias.

“¿En el fútbol hay más futbolistas de izquierdas o de derechas?”, le preguntó Fernando González, Gonzo, presentador del programa. La respuesta de Borja Iglesias deja clara la ideología de la mayoría de los futbolistas: “El futbolista tiene a ir más un poquito a la derecha, porque a veces valoramos mucho el tema económico. Para mí, por ejemplo, no solo vale eso. Es decir, yo prefiero pagar más y vivir en un país en el que me gusta lo que se hace con ese dinero”.

Gonzo y Borja Iglesias también trataron el tema de la homosexualidad en el fútbol y el delantero del Real Betis tiene muy clara su opinión: “¿Qué pasa, que hay homosexuales en todos los ámbitos menos en el fútbol? Pues seguro que los hay. El problema es que creo que no generamos situaciones de protección para ellos, porque saben que si salen del armario va a haber un linchamiento contra ellos”.