El durísimo ataque de un futbolista a las mujeres: “Tienen hijos por dinero y nos utilizan como cajero automático”

Deportes

Mario Balotelli, el futbolista italiano que actualmente milita en el Adana Demirspor turco, se ha visto inmerso en una nueva polémica que él mismo ha generado. El delantero de 30 años, que ha pasado por algunos de los mejores clubes de Europa, como Inter, Milan, Manchester City o Liverpool y fue internacional con Italia, ha protagonizado todo tipo de conflictos durante su carrera y esta vez ha utilizado las redes sociales para atacar a las mujeres.

En una storie publicada en su cuenta de Instagram, Balotelli lanzó un durísimo ataque contra las mujeres: “La ley debería evitar que las mujeres que solo están interesadas en el dinero tengan hijos contra la voluntad de los hombres solo para obtener el beneficio del dinero. Es malvado, triste e inmoral. La familia nace por amor y no por conveniencia. Si eres soltero, te estás divirtiendo y no puedes mantenerte a ti mismo, no utilices a terceros como si fueran un cajero automático, sino que consigue un trabajo antes de tener hijos. Incluso si a veces la ley no es correcta, Dios lo es y el castigo será eterno”.

Clelia, exnovia de Balotelli y madre de su hijo Lion, le respondió a través de las redes sociales: “Soy una víctima física y mentalmente de él... Y él nunca se detiene, nunca respeta a las madres. Lo único que hace es mentir “. Posteriormente, Clelia publicó una foto con el pequeño Lion y explicó que hará todo lo posible para protegerlo: “Lion y yo, lo haré todo por ti. Te amo”.

Balotelli también es padre de Pia, niña que nació fruto de su relación con la cantante y modelo Rafaella Fico.