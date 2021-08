La reacción de Neymar que alimenta las especulaciones sobre el fichaje de Messi por el PSG

Deportes

El anuncio de que Leo Messi no continuará en el Barcelona provocó una conmoción mundial a nivel deportivo. La comunicación por parte del club azulgrana de que su gran estrella no renovaría fue seguida de todo tipo de reacciones en las redes sociales. Y de los más rápidos en reaccionar a la noticia de que Messi no seguirá en el Barça fue el brasileño Neymar.

El actual delantero del PSG, amigo y excompañero de Messi en el Barcelona, le dio un me gusta a una publicación en Instagram de TNT Sports Brasil. “Oh, mi corazón”, escribió en ese post la cadena brasileña, texto que iba acompañado de una ilustración en la que aparecían abrazados Neymar y Messi, que vestía la camiseta con el número 10 del PSG.

Esta reacción de Neymar, unida a la excelente relación que mantiene con Messi, desató las especulaciones sobre un posible fichaje del argentino por el PSG.

Neymar dio un me gusta a esta publicación de 'TNT Sports Brasil' sobre la marcha de Leo Messi del Barcelona.

Esta reacción de Neymar llegó apenas unas horas después de que el también argentino Ángel di María, compañero del brasileño en el PSG, publicara una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía Leo Messi junto a cuatro futbolistas del club francés: Neymar, Di María, Leandro Paredes y Marco Verratti.