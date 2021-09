Pelé celebra su mejoría “dando puñetazos al aire”

Deportes

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se recupera de una operación en la que extirparon un tumor en el colon. El legendario exfutbolista permanece ingresado en la unidad de cuidados semiintensivos del hospital Albert Einstein de São Paulo y este domingo decidió publicar una foto en sus redes sociales para informar a sus seguidores del avance en su recuperación.

“Como pueden ver, estoy dando puñetazos al aire para celebrar que cada día estoy mejor. El buen humor es la mejor medicina y a mí me sobra. No podía ser de otra manera. He recibido tanto afecto que mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a todo el increíble equipo del Hospital Albert Einstein”, escribió Pelé en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de siete millones de seguidores.

Su hija Kely publicó un vídeo el sábado de Pelé haciendo trabajo de fisioterapia y aseguró que ese día, su padre había dado “dos pasos hacia adelante” en el proceso de recuperación.

Pelé tuvo que ser ingresado el jueves después de sufrir alguna complicación en su recuperación, como así informó el propio hospital: “Edson Arantes do Nascimento presentó una breve inestabilidad respiratoria en la madrugada del 17 de septiembre, y como medida preventiva fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Después de la estabilización de la condición, el paciente fue trasladado a cuidados semiintensivos. Se encuentra, en este momento, estable desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio, y aún se está recuperando del postoperatorio abdominal”.

El mismo Pelé envió un mensaje el viernes para tranquilizar a sus seguidores: “Amigos míos, sigo recuperándome muy bien. Hoy he recibido visitas de familiares y sigo sonriendo cada día. Gracias por todo el amor que recibo de ustedes”.