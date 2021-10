Deportes

Prohíben a Bolsonaro entrar en un estadio por no estar vacunado

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, volvió a protagonizar una nueva polémica relacionada con la covid-19. Esta vez debido a que no pudo acceder al estadio Vila Belmiro, donde el Santos se enfrentó a Gremio, por no reunir las condiciones sanitarias para hacerlo. A Bolsonaro se le prohibió acceder al recinto deportivo por no tener el certificado de vacunación que se requiere para entrar en los grandes eventos que se celebran en São Paulo o Río de Janeiro, por ejemplo.

“¿Por qué el certificado de vacunación? Quería ver el partido del Santos. Me han dicho que tengo que vacunarme. ¿Por qué? Tengo más anticuerpos que los que se han vacunado...”, declaró Bolsonaro.

El pasado mes de agosto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estableció que para entrar en un estadio sería necesario dar negativo en una prueba realizada tres días antes del partido y estar vacunado.

Santos explicó que no había recibido ninguna solicitud de Bolsonaro para asistir al partido en Vila Belmiro. El equipo paulista venció por 1-0 a Gremio gracias a un gol de Wagner Leonardo en el minuto 94. Santos ocupa la 16ª posición en el Brasileirao, mientras que Gremio, otro histórico del fútbol brasileño, es 19º y penúltimo.