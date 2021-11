José María García brutal contra Luis Enrique: “El culito se le cierra...”

Deportes

José María García no tiene un programa de radio, pero sí que dispone de muchos altavoces para seguir diciendo lo que piensa. Y cuando habla de Luis Enrique, el seleccionador español, no se calla. Ya ha dejado claro que no es un personaje que le caiga especialmente bien, pero es que insiste en considerarle alguien desagradable, que no sabe reconocer un favor o no lo agradece.

Dice García que no entiende cómo trata Luis Enrique a la prensa después de que ésta se portó muy bien con él cuando la tragedia de su hija: “Si fuese generoso tendría que besar por donde pisan la inmensa mayoría de periodistas deportivos. Todos sabían lo que había sucedido y se les pidió silencio y ni uno solo se saltó el respeto sagrado a un hombre que vivió una auténtica tragedia”, ha asegurado el famoso periodista deportivo en el Sport Experience Factory que se ha celbrado en La Coruña. “Para la ciudad es un orgullo poder ofrecer a nuestro tejido deportivo una jornada de estas características con expertos de primer nivel para analizar la realidad del deporte tras la pandemia”, aseguraba Monica Martínez, la concejal de deportes.

García ha insistido en el protagonismo que siempre ha reclamado al ahora seleccionador a lo largo de su carrera deportiva. “Luis siempre fue especial. Jugó en el Madrid y no puede ni ver al Real Madrid”, ha recordado. Fue un futbolista que vivió con carácter sus años en el Real Madrid, pero se que se marchó al Barcelona y desde allí siempre demostró muchas ganas de derrotar al equipo que había sido su casa. No tuvo un maltrato en el Bernabéu, pero en cuando se hizo azulgrana, se convirtió. Para García, además, Luis Enrique no es tan impulsivo con todos: “Cree que el protagonista debe de ser él. Con el poder establecido, el culito se le cierra”, dice.

Como suele ser habitual en él García ha acumulado adjetivos contra el seleccionador que con España consiguió esta semana el pase al Mundial de Qatar de 2022. Eso no ha cambiado ni un ápice la opinión que tiene Jose María García de él. Considera que un seleccionador tiene que ser alguien que una a toda la afición y con Luis Enrique eso no se consigue “Tiene que ser alguien que alguien y no que ponga piedras en el camino”, asegura García acerca de lo que él considera que tiene que ser el papel del entrenador de España. Además, dice, Luis Enrique. es un “pésimo profesional” y un “provocador”.