José María García ataca sin piedad a Luis Enrique

El comportamiento de Luis Enrique en sus comparecencias ante los medios de comunicación no gusta al periodista José María García, para quien el seleccionador es un “mal comunicador, sin nada de empatía”.

“Luis Enrique es un gran entrenador, pero un mal comunicador, sin nada de empatía. Vas por la calle y le preguntas ¿qué hora es? y te responde mal”, declaró García en el Marca Sport Weekend.

Pero José María García no se detuvo ahí en sus críticas al seleccionador: “Pidió el apoyo de la afición, que está muy bien, pero hay que obrar con consecuencia. Luis Enrique no da su brazo a torcer, no ha traído a nadie del Sevilla ni del Betis, pero cuando le dijeron que había que jugar en La Cartuja no puso los eggs sobre la mesa para decir que no se puede jugar en un campo como La Cartuja que no tiene las condiciones que tiene que tener”.

García también lanzó una crítica a los políticos: “Se creen que colaborar es patrocinar, que no sean egoístas, ya que en realidad el que patrocina es el pueblo, que es el que paga. No sé si hay políticos buenos, pero si los hay no tengo el gusto de conocerlos”.