La inesperada respuesta de Luis Enrique a Cristiano Ronaldo acerca de entrenar al Manchester United

Deportes

El Manchester United busca entrenador desesperadamente para que le devuelva a la élite. El nombre que más ha sonado para sustituir a Solskjaer es Zidane, el gran deseado, pero el francés va dejando claro que no tiene ninguna nada de ser el entrenador de un club que no está muy claro que rendimiento puede tener. Así que han salido otros nombres y según los medios ingleses, Cristiano Ronaldo ha dejado caer que Luis Enrique daría un buen impulso al banquillo.

Solskjaer se va orgulloso, pese a los resultados: “Me voy por la puerta grande, porque creo que todo el mundo sabe que lo he dado todo por este club. Este club lo es todo para mí y juntos formamos una buena pareja, pero desgraciadamente no he podido conseguir los resultados que necesitábamos y es el momento de dar un paso al lado”, declaró al canal MUTV del club. “Creo, o sé que dejo este club con una plantilla mejor. El ambiente es fantástico, es un ambiente que estoy orgulloso de dejar porque hay que disfrutar viniendo aquí a trabajar”, añadía.

El ex delantero consideraba que había hecho todo lo que estaba en su mano: “Estoy muy, muy orgulloso. Por supuesto, es una de esas cosas con las que sueñas en tu vida. Cuando has sido jugador, cuando has sido entrenador del equipo de reserva, el siguiente trabajo entonces, el único sueño y lo único que no has hecho es dirigir el club, y ahora lo he hecho”. Desmentía los rumores de las distancias en el vestuario: “H sido absolutamente agradable desde el primer hasta el último minuto, así que tengo que dar las gracias a todos los jugadores porque desde que llegué, son unos chicos de primera, unas personas de primera”, dijo.

Michael Carrick, otro ex jugador que ha formado parte del cuerpo técnico de Solskjaer, se hará cargo del equipo en Villarreal en la Liga de Campeones el martes, mientras el club busca un entrenador interino para dirigir al equipo hasta el final de la temporada.

A no ser que convenzan a Zidane o a Luis Enrique, pero el seleccionador español ya ha respondido a un posible interés del club inglés para hacerse con sus servicios ahora o este verano, antes de que se dispute el Mundial de Qatar, al que acaba de clasificar a la selección española. El Mundial se juega en diciembre de 2022 para evitar las altas temperaturas. “¿Es el día de los inocentes?”, ha dicho Luis Enrique.