Las redes estallan contra El Partidazo de Cope por un comentario machista sobre el futbol femenino: ¡Indignante!

Deportes

En las últimas horas ha sido la comidilla en Twitter. Si en las últimas horas has entrado en las redes sociales, habrás podido leer decenas de comentarios criticando a Juan Antonio Alcalá por el último comentario que ha lanzado desde El Partidazo de Cope, presentado por Juanma Castaño, una frase con marcado contenido machista sobre los premios The Best y los premios al sector femenino que ha indignado a los oyentes como pocas veces ha ocurrido y que les ha llevado a señalar al espacio radiofónico como machista.

Durante el programa presentado por el asturiano Juanma Castaño el día 22 de noviembre, Juan Antonio Alcalá, periodista habitual en las tertulias y debates deportivos de la cadena, ha manifestado que «para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose los próximos años, hay también The Best femenino en las categorías de mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera».

Tres españolas entre las nominadas al Balón de Oro y a este personaje solo se le ocurre decir esto, que no es ni relevante, ni de interés público, ni nada. Periodismo deportivo. pic.twitter.com/uSWrtBWXPW — Cecilia de la Serna (@cecidelaserna) November 23, 2021

Un comentario que soltó justo después de enumerar a los candidatos masculinos sin ningún tipo de problema, como si le hubiera molestado que hayan incorporado galardones para las mujeres aspirantes.

La afirmación corrió como la pólvora en redes sociales, que han tildado al periodista de «machista» y han señalado al resto del equipo del programa por no haber corregido o contestado a su compañero. Los usuarios de Twitter denunciaron el «menosprecio» a las mujeres en un año en el que tres jugadores españolas, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, del F.C. Barcelona; son firmes candidatas a conseguir el premio The Best a mejor jugadora del mundo.

La redes se han cebado con el periodista, al que tachan de “indigno”, “clasista”, “prepotente” y, sobretodo, “machista” al vincular las categorías femeninas de los premios The Best única y exclusivamente para mantenerse activos por la igualdad.

Se necesita que esto se denuncie..J.Antonio Alcalá @Alcala_COPE menospreció y soltó ayer en el @partidazocope , q para no se elimen los premios “The Best” , la organización tiene que mantener los premios del futbol femenino.

REPUGNANTE periodista pic.twitter.com/GzXLq7bNFW — Esther (@BaraGirls1) November 24, 2021

Hay que ser imbécil para decir esto y para seguir dándole un altavoz.

Alcalá, cadena cope:

«para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose los próximos años, hay también The Best femenino en las categorías de mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor portera». — Santi Villa (@soyunsanti) November 24, 2021