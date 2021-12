Ulíses Cáceres, el niño que se ha hecho viral por jugar al fútbol con chupete

Deportes

Ulises Joaquín Cáceres Martínez, tiene 6 años, usa el número 10 de la categoría 2015 de Argentinos Juniors y se ha hecho famoso en todos el mundo por jugar al fútbol con un chupete.

Los shorts le tapan las rodillas y la camiseta casi le llega hasta las muñecas. Se divierte jugando al fútbol, pero lo único que no puede evitar es llevar un chupete en la boca, incluso cuando gambetea dentro del campo. Y como era de esperar ya ha sido apodado como “Chupete”. El niño empezó dando sus primeras patadas a la redonda cuando tenía 2 años y medio en el club Santa Clara, donde todavía juega al baby fútbol al igual que su hermano.

“Con chupete juega mejor”

Después que la tierna imagen se hiciera viral en redes sociales, Ariel, su padre, ha contado algunos detalles del particular hábito a los medios argentinos. “El chupete es fundamental para él. Sin él no está tranquilo, no duerme… Como le dije al profe de Argentinos, con el chupete juega mejor”, declaró al medio Infobae.

Les presento al Maggie Simpson del fútbol argentino.



Se llama Ulises Cáceres y juega en las infantiles de Argentinos Juniors con una particularidad: usa chupete en cada partido de fútbol. pic.twitter.com/mE0dHMOmxw — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) December 3, 2021

En un primer momento, los entrenadores de Argentinos le recomendaron que no se entrenara y jugara con el chupete en la boca por temor a recibir algún pelotazo o que se lastimara en alguna caída, pero fue su propio padre el que los alentó a que le permitieran usarlo mientras jugaba porque así se sentía más cómodo. “No tiene vergüenza para nada de usarlo”, aseguró Ariel, que acompaña a sus dos hijos a los entrenamientos y partidos.

Ariel limpia calles en el nudo 10 del Barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, junto con su hermano.

“Hay días que tenemos y días que no. A Ulises, cuando alguna vez no le pude comprar una empanada o tomar un helado, le expliqué que a veces hay y a veces no. Somos humildes y muy creyentes, hay un Dios grande que un día nos va a recompensar”, remarcó.

Sobre el juego del pequeño Ulises, mencionó: “Tiene mucha energía, va y viene todo el tiempo. Y cuando la agarra en mitad de cancha, le da para adelante”. Patea con la derecha, pero usa las dos. “Antes usaba un collar en el que tenía 5 ó 6. Tiene un chupete abajo de la cama, otro en la cocina; por toda la casa hay. Sabemos que no lo recomiendan, por los dientes y el paladar, e intentamos quitárselo, pero no dormía, se pasaba toda la madrugada despierto y tampoco comía”, explicó.

Admirador de Messi

“El sueño de Ulises y su hermano Adriel es llegar a Primera. Siempre hablan de que se van a enfrentar y también de jugar juntos. Se desafían: uno dice que le va a hacer un gol y el otro que le va a parar todo. Lo más importante para mí es que tengan en su cabeza la idea de divertirse”, relató su padre.

Chupete disfruta viendo vídeos con los goles de Messi. Con tanto entrenamiento ha aprendido a aceptar las normas, pero antes solamente quería jugar partidos, nada de esquivar conos o correr alrededor del campo. Su faceta preferida es la de goleador y, sin duda, apunta maneras.