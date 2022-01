Roberto Lopes, el irlandés fichado por Cabo Verde por LinkedIn

Una broma durante una entrevista y un mensaje a través de LinkedIn le cambiaron la vida a Roberto Lopes, un central irlandés, nacido en Dublín, que juega la Copa de África con Cabo Verde, el país en el que nació su padre y con el que ha sido titular en los tres partidos de la primera fase. Lopes no había pisado territorio caboverdiano hasta que debutó con la selección y ahora se arrepiente de haber estado desconectado de sus orígenes. “De pequeños no hablábamos criollo [una de las lenguas de Cabo Verde]. No presté toda la atención que debería haber prestado. Me arrepiento de no haberlo hecho. Estoy deseando aprender más sobre mi familia y mi herencia. Estoy investigando más a fondo para tratar de sumergirme en ella”, declaró Lopes a Sky Sports.

Formado en el Bohemians de Dublín, Lopes coincidió allí con Ayman Ben Mohamed, nacido en Londres de padre tunecino y madre irlandesa. Durante una entrevista en directo, en la que Ben Mohamed comentaba su convocatoria con Túnez, Lopes interrumpió las declaraciones de su amigo para decir que él también podía ser convocado por una selección africana. La broma no pasó inadvertida para un periodista, que tomó nota del ofrecimiento.

Internacional sub-19 con Irlanda, Lopes fichó por el Shamrock Rovers en 2017 y un año después recibió lo que para él no era más que un extraño mensaje a través de LinkedIn, red en la que tenía perfil desde su época universitaria. Lopes apenas se conectaba ya a LinkedIn y el mensaje, envidado por un desconocido, llevaba tiempo en su bandeja de entrada. Además, estaba escrito en portugués, la lengua oficial en Cabo Verde. Lopes lo ignoró. El remitente era Rui Aguas, exseleccionador de Cabo Verde, quien le preguntaba si estaba dispuesto a jugar con los Tiburones Azules, apodo de la selección caboverdiana.

Meses después, Rui Aguas, que había dejado la selección en 2016 por el impago de su salario, le envió otro mensaje: “Hola Roberto, ¿has pensado en lo que te dije?”. Ahí fue cuando reaccionó Lopes: “Mirando hacia atrás, no puedo creer lo grosero que fui al ignorarlo solo porque estaba en portugués. Todo lo que tenía que hacer era copiarlo y pegarlo en el traductor de Google, algo que hice más tarde. Estoy muy agradecido a Rui Aguas que se tomó su tiempo y tuvo la paciencia para escribirme en inglés. He aprendido la lección desde entonces. Miro LinkedIn todos los días y nunca he vuelto a ignorar un mensaje”.

“Exploté de felicidad. Estaba emocionado y le dije que sí”, confesó Lopes, quien debutó con Cabo Verde en 2019. Inició entonces un viaje deportivo y vital extraordinario. “Voy a lugares a los que nunca habría ido de vacaciones. Ver el aprecio que tienen por lo que poseen me ha abierto la mente. Ahora tengo ganas de probar cosas nuevas, de aprender el idioma y la cultura, de conocer África como continente”, contó el defensa, al que le marcó el viaje a Ruanda: “El país tiene una historia terrible, pero me fascinó. La gente fue muy amable. Pudimos hacer un recorrido por los cementerios, lo que fue realmente impactante, pero era importante verlo”.

Lopes siempre ha estado conectado con la realidad y no olvida que en sus comienzos compaginó el deporte con su trabajo en un banco como asesor hipotecario. Dudaba que pudiera vivir del fútbol. Ahora que lo ha conseguido, está orgulloso de haber puesto a “Cabo Verde en el mapa de Irlanda”.