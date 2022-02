¿Sabes quiénes son los máximos goleadores por provincia de la historia de LaLiga española?

“Marcar un gol es como hacer el amor” o “un partido sin goles es como un domingo sin sol”, decía el mítico Di Stéfano. Quizás por eso, para un delantero -al margen de los títulos colectivos- hacerse con el honor de ser el “pichichi” de un torneo es todo un logro. El Campeonato Nacional de Liga de Primera División se disputa desde la temporada 1928-29 y solo se ha visto interrumpido en dos ocasiones: entre 1936 y 1939, debido a la guerra civil española, y en 2020, debido a la pandemia de COVID-19. En estos años, los aficionados al fútbol patrio han visto correr por el césped a miles de jugadores y muchos goleadores de leyenda. Pero, ¿Cómo sería el mapa de la geografía española con los pichichis de cada provincia?

El ránking elaborado por BeSoccer Pro recoge los máximos goleadores por provincias a excepción de Guadalajara, única que no cuenta con ningún jugador que haya marcado en Primera. En lo alto del podio, el mítico jugador del Athletic Telmo Zarra (Vizcaya) con 251 tantos. Le sigue Raúl González (Madrid) con 228 en su paso por el Real Madrid y completa el ‘top 3′ César Rodríguez (León).

Así queda el ranking histórico de “pichichis” por Comunidades Autónomas y provincias:

-Andalucía:

Huelva: Miguel Pardeza (81 goles). Nacido en la Palma del Condado. Fue integrante de «La Quinta del Buitre» —el único que no era madrileño—, aunque sus mayores éxitos los logró en el Real Zaragoza, tras dejar el Real Madrid.

Sevilla: Diego Tristán (97). Nacido en La Algaba. Debutó en Primera División con el Mallorca en 1999 y ganó el Trofeo Pichichi con el Deportivo de La Coruña en 2002.

Cádiz: Joaquín (77). Nacido en el Puerto de Santa María. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Real Betis Balompié de la Primera División de España, equipo del que es capitán y el jugador histórico con más partidos disputados en el historia del club. Igualmente, con sus 554 partidos, es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del campeonato de liga español. Es el único futbolista que ha logrado marcar gol en la liga de fútbol profesional de España en cuatro décadas distintas (90, 00, 10 y 20).

Málaga: Fernando Hierro (105). Nacido en Vélez-Málaga. Exjugador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, donde ostentó la capitanía. Inició su carrera en la demarcación de centrocampista y posteriormente retrasó su posición hasta la de defensa central. Desarrolló la mayor parte de su carrera futbolística en el club madrileño (1989-2003), con el que disputó 602 partidos.

Córdoba: Manolín Cuesta (37). Era extremo diestro y, tras abandonar el Córdoba C.F., exhibió un excelente nivel en las filas del R.C.D. Español, de Barcelona. Llegó a este club en el año 1974 y coincidió en una etapa en la que el club barcelonés participó en Europa en la temporada 1976-77.

Granada: Rafa Delgado (36) En1955 para fichar por el Club Atlético de Madrid. No llegó a ganar ningún título con el club, aunque sí quedó subcampeón en la Primera División de España en 1958 y de la Copa del Generalísimo en 1956. En 1959 fichó por el R. C. Deportivo de La Coruña, y tras otro paso por el Granada CF por dos años, se convirtió en el máximo goleador de la historia del equipo nazarí.

Jaén: Juan Araújo (139) . Llegó al Sevilla en 1945 con el que se proclamó campeón de Liga en la temporada 1945/46, siendo un gol suyo el que dio el título al Sevilla sobre el Barcelona. Dos años después, se proclamó campeón de la Copa del Generalísimo. Estuvo en el club hasta 1956, por once años seguidos en los que disputó 210 partidos de Liga.

Almería: Julián Arcas (86). Delantero nacido en Vélez-Blanco. Debutó en 1946 con el RCD Espanyol, club en el que permaneció hasta 1958.

-Aragón:

Javier Planas (Huesca 24). Nació en Almudévar. Es un exfutbolista español que se desempeñaba como centrocampista. Militó en las filas del Real Zaragoza entre 1968 y 1977.

Salva Ballesta (Zaragoza, 87): Nacido en Zaragoza ha militado en Primera división en las filas del Sevilla FC (1996-1998), Racing de Santander (1998-2000), Atlético de Madrid (2000-2001) y Valencia CF (2001-2002).

Francisco León (Teruel, 28): Debutó en Primera con el Racing de Santander el 9 de septiembre de 1951 en el estadio de Riazor contra el Deportivo de la Coruña, esa temporada fue el partícipe de que el equipo mantuviera la categoría, ya que anotó diez goles en los nueve partidos ligueros de permanencia. Marcó el gol 500 del Racing de Santander en Primera División en el estadio del Celta de Vigo.

-Asturias:

Enrique Castro ‘Quini’ (219). Desarrolló su carrera profesional entre el Real Sporting de Gijón, en el que jugó un total de quince temporadas divididas en dos intervalos, 1968-1980 y 1984-1987, y el F. C. Barcelona, donde militó entre 1980 y 1984. Ocupa la octava posición en la clasificación de goleadores históricos de la Primera División.

-Cantabria:

Carlos Santillana (186): Nacido en Santillana del Mar es un jugador histórico del Real Madrid Club de Fútbol. Está considerado como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español, destacando especialmente en el remate de cabeza, faceta en la que fue señalado también como uno de los mejores de la historia. Militó durante diecisiete temporadas en el club blanco.

-Castilla La Mancha:

Javier Casquero (Toledo, 43): Con el Sevilla F. C consiguió un ascenso a Primera División en la temporada 2000-01. Jugó otras cuatro campañas con el Sevilla en la máxima categoría y llegó a debutar en la Copa de la UEFA el 16 de septiembre de 2004 ante el C. D. Nacional. También ha pasado por la filas de Racing de Santander o el Getafe.

Teófilo Dueñas (Ciudad Real, 26): Nacido en Puertollano, militó en las fillas del Rayo Vallecano, el FC Barcelona y el Granada C.F.

Andrés Iniesta (Albacete, 35): Nacido en Fuentealbilla, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el F. C. Barcelona y en la selección española, equipos de los que fue capitán. Está considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo de su generación y uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol.

Kike García (Cuenca, 39). Natural de Montilla del Palancar. El 1 de mayo de 2021, al marcar su primer “hat-trick” en Primera División en un partido ante el Alavés (3-0), se convirtió en el primer jugador del Eibar en marcar un “hat-trick” en Primera División, el primer jugador en hacerlo en Ipurua y en el máximo goleador del Eibar en LaLiga. Posteriormente militó en el Osasuna.

Castilla y León:

Pruden Sánchez (Salamanca, 91): Natural de Babilafuente. jugador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, club al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos deportivos. Como integrante y delantero centro del mismo anotó siete hat-trick.

César Rodríguez (León, 222): Fue un futbolista español de los años 40 y 50 considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de España. Destacó especialmente como jugador del Club de Fútbol Barcelona, donde jugó como delantero centro durante 13 temporadas, entre los años 1942-55

Joseíto Iglesias (Zamora, 54): En 1951 fichó por el Real Madrid Club de Fútbol con el que fue campeón de Liga en cuatro ocasiones, en las temporadas 1953-54, 1954-55, 1956-57 y 1957-58, y de la Copa de Europa en 1956, 1957, 1958 y 1959.

Mariano Martín (Palencia, 106). Natural de Dueñas. Destacó como delantero centro en el Fútbol Club Barcelona, club en el que militó durante nueve temporadas, entre 1939 y 1948.

Gerardo Coque (Valladolid, 61): Jugaba en la posición de interior derecho y desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en el Real Valladolid, militando también en el Atlético de Madrid, el Granada C. F. o el Racing de Santander.

Isidro Díaz (Ávila, 28): Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid C. F., jugando en el primer equipo merengue durante un espacio de 8 temporadas, jugando 140 partidos.

Luis Minguela (Segovia, 24): Natural de Frumales. Jugaba en la posición de medio y desarrolló la totalidad de su carrera deportiva en el Real Valladolid Club de Fútbol, equipo con el que conquistó una Copa de la Liga en 1984

Jesús Pereda (Burgos, 55): Natural de Medina de Medina de Pomar. Más conocido como “Chus” Pereda, su primer club en Primera División fue el Real Madrid, con el que jugó la temporada 1957-58. Después jugó una temporada en el Real Valladolid y dos en el Sevilla FC. En 1961 quedó vinculado al Club de Fútbol Barcelona, en el que militó ocho temporadas, hasta 1969, que conformaron el periodo más recordado de su trayectoria deportiva.

Luis del Sol (Soria, 28): Comenzó como extremo izquierdo y posteriormente pasó al centro del campo. Interior fino que se dejaba la piel en el campo por lo que fue apodado Siete Pulmones y Cepillito. Jugó en el Real Betis y en el Real Madrid.

-Cataluña:

José Juncosa (Lleida, 114): Jugó como delantero (extremo derecho), fue internacional con España en dos ocasiones y ganó dos Ligas, ambas con el Atlético de Madrid. En 1944, fichó por los rojiblancos, club en el que permanecería once años, hasta su retirada en 1955.

Raúl Tamudo (Barcelona, 146): Nacido en Santa Coloma de Gramanet, se desempeñaba como delantero y desarrolló la mayor parte de su carrera en el Real Club Deportivo Espanyol, club del que es su segundo máximo goleador histórico por detrás de Rafael Marañón.

Juan Costa (Girona, 41): Tiene reservado un lugar muy especial en la historia del Valencia, ya que fue el autor del primer gol del club en Primera División, el 29 de noviembre de 1931, en Mestalla, en la segunda jornada de Liga.

Ernesto Domínguez (Tarragona, 35). Nacido en Mora de Ebro, se desempeñaba en posición de delantero. Jugó en Primera División cinco temporadas: las dos primeras siendo jugador del RCD Espanyol (1960/61, 1961/62), otras dos vistiendo la camiseta del Levante UD (1963/64, 1964/65) y la última con el RCD Mallorca (1969/70).

-Comunidad Valenciana:

Soldado (Valencia, 127): Juega como delantero en el Levante U. D. de la Primera División de España. Ingresó en la “La Fábrica”, la cantera del Real Madrid, club con el que debutó en Primera División en el año 2005.

Manuel Badenes (Castellón, 139): fue un futbolista español que jugaba como delantero. Su primer equipo fue el C. D. Castellón y logró anotar un total de 139 goles en la Primera División de España. También militó en las filas del FC Barcelona y del Valencia CF.

Juan Asensi (Alicante, 96): Desarrolló la mayor parte de su carrera en el F. C. Barcelona, que pagó por el 10 millones de pesetas en 1970, lo que constituyó todo un récord en la época. En el Barcelona militó durante once temporadas, entre 1970 y 1981, en el que llegó a ser capitán del equipo tras la marcha de Johan Cruyff.

-Ceuta:

Pirri (123): Jugador histórico del Real Madrid Club de Fútbol. Destacado centrocampista que desempeñaba también funciones de líbero. Desarrolló casi toda su carrera en el club madrileño. Doctorado en medicina, y formó parte del cuerpo médico del club blanco en los años 1980 y 1990, para después ser su secretario técnico, y finalmente director deportivo hasta el año 2000.

-Extremadura:

Fernando Morientes (Cáceres, 124): Nacido en Cilleros, ocupó la posición de delantero centro y destacó como rematador de cabeza. Militó en siete clubes diferentes: Albacete Balompié (1993-1995), Real Zaragoza (1995-1997), Real Madrid C. F. (1997-2003 y 2004), A. S. Mónaco (2003-2004, cedido por Real Madrid), Liverpool F. C. (2005-2006), Valencia C. F. (2006-2009) y Olympique de Marsella (2009-2010), su último club como futbolista.

Víctor Fernández (Badajoz, 94): Ha estado ligado casi toda su carrera al Real Valladolid y al Villarreal Club de Fútbol. Debutó en Primera División en 1994 con el Tenerife.

-Galicia:

Amancio Amaro (La Coruña, 119): Jugador histórico del Real Club Deportivo de La Coruña y del Real Madrid Club de Fútbol. Lideró junto a Paco Gento la histórica generación de futbolistas españoles del Real Madrid C. F. de la década de los años 1960, denominado como el «Madrid de los Yé-yé», que dominaban el fútbol del país y que lograron la sexta Copa de Europa de la historia del club con un equipo formado exclusivamente por jugadores españoles y con el que registró los mayores logros de su carrera.

Manuel E. ‘Pahiño’ (Pontevedra, 214): Jugador histórico del Real Club Celta de Vigo y del Real Madrid Club de Fútbol. Tras su esplendor finalizó su carrera en el Real Club Deportivo de La Coruña y el Granada Club de Fútbol. Fue un prolífico goleador, consiguiendo el trofeo Pichichi en dos ocasiones: en la temporada 1947-48, jugando en el club vigués, y en 1951-52 durante su etapa en Madrid.

Wilson Jones (Orense, 52): A los dieciocho años llegó a Madrid, a la sombra de Santiago Bernabéu. A los veintidós años se marchó al Real Zaragoza, donde alcanzó la cúspide como profesional. En los cuatro años que pasó en el conjunto maño, desplegó su potencia, el disparo o el remate de cabeza. Marcó en el partido inaugural del nuevo estadio de La Romareda.

Manuel Peña (Lugo, 27): Delantero que militó en las filas del Real Valladolid C. F, el Real Zaragoza o el Cádiz C.F.

-Islas Baleares:

Manuel Olivares (56): Natural de Son Servera. Jugador histórico del Deportivo Alavés y del Real Madrid Club de Fútbol, este último al que debe sus mayores logros y reconocimientos y del que llegó a ser su máximo goleador histórico a mediados de los años 1930.

-Islas Canarias:

Luis Molowny (Tenerife, 89): Fue jugador del Real Madrid C. F. y de la selección española. Posteriormente, fue entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, del Real Madrid y de la selección española, consiguiendo un gran palmarés. Al final de su carrera, trabajó como director deportivo del Real Madrid, hasta que en 1990 se retiró definitivamente.

Francisco Campos (Las Palmas, 127): Jugaba como delantero y disputó diez temporadas en Primera División; nueve con el Atlético Aviación y una en las filas del Real Gijón.

-La Rioja:

Santi Ezquerro (57): Debutó en la Primera División, el 22 de septiembre de 1996 en las filas del Atlético de Madrid. A mediados de la temporada 1997-98 se marchó cedido al Real Club Deportivo Mallorca. Con este equipo jugó 14 partidos en Primera División en los que marcó seis goles. A finales de mayo de 1998 ingresó en las filas del Athletic Club. En el equipo vasco permaneció siete temporadas, durante las cuales se convirtió en un jugador referente. En julio de 2005 fichó por el F. C. Barcelona.

-Madrid:

Raúl González (228): Su posición era la de delantero desarrollando la mayor parte de su carrera en el Real Madrid CF. Considerado uno de los mejores futbolistas españoles de la historia, llegó a ser máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA, máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol y de la selección española.

-Melilla:

‘Pepillo’ Díaz (78): Jugaba de delantero y su primer equipo en Primera División fue el Sevilla FC. Se incorporó a las filas del Sevilla FC en la temporada 1953-54, permaneciendo en este equipo 6 temporadas. Con el Sevilla consiguió el subcampeonato de la Liga la temporada 1956-57 y el de Copa en 1955. También disputó la Copa de Europa de 1958. En 1959 fue contratado por el Real Madrid.

-Murcia:

Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’ (48): Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, en la temporada 2001/02 se incorpora a la disciplina del Valencia CF, club en el que permanecería durante cinco temporadas, en las que ganó dos Ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa. En 2006 abandona el Valencia y ficha por el Atlético de Madrid, en el que permanece dos temporadas y gana una Copa Intertoto de la UEFA, idéntico periplo (dos temporadas y una Intertoto) que realizaría en su último club en España, el Deportivo de La Coruña, en el que jugó entre 2008 y 2010.

-Navarra:

Juan Arza (182): Natural de Estella, en 1943 fichó por el Sevilla Fútbol Club, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional y donde logró sus mejores registros deportivos.

-País Vasco:

Telmo Zarra (Vizcaya, 251): Es el máximo goleador de la historia de LaLiga. Natural de Erandio, fue un futbolista español que desarrolló prácticamente la totalidad de su carrera profesional en el Athletic Club. En este equipo formó parte de la «segunda delantera histórica» del club, la cual encabezaba junto a Iriondo, Venancio, Panizo y Gaínza. Su especialidad eran los remates de cabeza, que le hicieron famoso en toda Europa.

Artiz Aduriz (Guipúzcoa, 158): Desarrolló la gran parte de su carrera deportiva en las filas del Athletic Club, donde se convirtió en el máximo goleador del siglo XXI del club y en el sexto de su historia tras Telmo Zarra, Bata, Dani, Gorostiza y José Iraragorri (el tercero excluyendo torneos amateur).

Peio Uralde (Álava, 112): Nacido en Vitoria, Jugaba en el puesto de delantero centro. A lo largo de su carrera deportiva, logró 112 goles en Primera División con la Real Sociedad, Atlético de Madrid, Athletic Club y Deportivo de la Coruña.