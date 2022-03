Koeman vuelve a atizar al Barça y desvela lo más doloroso de su despido

Ronald Koeman ha vuelto a disparar contra el Barça dolido por las formas de Laporta en su destitución, que se produjo en el avión de regreso a Barcelona después de la derrota ante el Rayo Vallecano en Vallecas en noviembre.

El técnico ha relevado esta vez, en el programa Hoge Bomen, el detalle que más le molestó en aquel doloroso momento. Koeman considera que no fueron las formas. “¿Cómo me despidió Laporta? En el avión. Una cosa que me dolió fue que los jugadores estaban sentados detrás de nosotros, mientras yo tuve que ir a sentarme a su lado”, comentó en el programa Hoge Bomen, y añadió: “Siempre lo va diciendo, que soy una leyenda del club... ¡Demuéstralo entonces!”, lamentó.

No es la primera vez que el entrenador neerlandés se queja del trato recibido por parte del club. Días atrás, en otra entrevista, esta vez en el programa Algemeen Dagblad, abundó en detalles sobre su estancia en el Barça de Laporta. “Entendí enseguida que yo no era el entrenador de Laporta. Él no me eligió. No me dieron el mismo tiempo que le están dando a Xavi”, se quejó.

Ya atacó con dureza a Laporta

Era la primera entrevista que concedía desde que fue despedido por el club y atacó con dureza al presidente azulgrana, Joan Laporta, al que culpó de la marcha de Leo Messi y al que también acusó de haber menospreciado en su día a Xavi Hernández, el actual técnico del equipo.

“No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada”, dejó claro Koeman, quien aseguró que Laporta no confiaba en Xavi: “Me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”.

Koeman se lamentó por la marcha de Messi y culpó de ello a los dirigentes del club, presidido por Laporta. “Fue por la insistencia de la dirección del club por lo que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi… Entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, dijo el técnico neerlandés en referencia al fichaje de Ferran Torres.

“Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, añadió sobre la relación que terminó en ruptura.

De hecho, antes del inicio de la presente temporada, la cúpula del Barsa coqueteó con otros nombres que no llegó a cerrar, por lo que terminó aceptando la continuidad de Koeman hasta que los malos resultados precipitaron su salida.