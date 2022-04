La desesperada petición de una madre del Betis que perdió la bufanda de su hijo fallecido en la final de Copa

El Real Betis se proclamaba el pasado sábado campeón de la Copa del Rey al imponerse al Valencia en los penaltis por 5-4, tras el 1-1 de los 90 minutos y la prórroga. Ciento veinte minutos de irrespirable tensión y un héroe, Juan Miranda, que le dio al Betis su tercera Copa del Rey y desataba la locura en el campo. Miles de béticos enloquecieron en las gradas y en las calles de Sevilla, mientras las risas y los “olés” se entremezclaban con las lágrimas. La Final de Copa ha dejado imágenes imborrables en “La Cartuja” y en las calles de Sevilla y también emotivos testimonios en redes sociales. Pero si hay uno que ha conmovido al beticismo y al fútbol en general ha sido el mensaje de Aurora, que con su desgarrador llamamiento ha provocado una gran oleada de solidaridad entre los internautas.

“Buenas tardes. Se que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer, y por intentarlo no pierdo nada. Ayer a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y, aunque recorrí el camino de nuevo ya no la encontré. Es una bufanda muy especial, porque la tenía desde que el Betis bajó a 2°, y pone en ella " volveremos”. No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca el por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años”, comienza diciendo Aurora.

Pero su mensaje no acaba ahí y, consciente de lo difícil que puede resultar encontrarla manda unas palabras a quien la tenga en su poder: “Si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, solo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que él la llevaba. Gracias por escucharme y enhorabuena a todos los béticos. Aurora Lancha Pardal”.

En cuestión de minutos su mensaje corrió como la pólvora en redes sociales y un batallón de aficionados se pusieron manos a la obra para localizar la bufanda. Cientos de usuarios mandaron mansajes de apoyo e incluso pidieron a Aurora una foto para que su localización resulte más fácil. “Buenos días. Sois muchos los que me estáis ayudando a encontrar la bufanda de mi hijo. Ayer me pedíais una foto de la bufanda y no encontraba ninguna. Hoy al llegar al trabajo y encender el ordenador, lo primero que veo es a mi niño sonriéndome y con su bufanda en el cuello. La comparto para intentar así que entre todos la encontremos. Mil gracias de corazón a todos por vuestro esfuerzo”, publicaba hoy Aurora en su perfil de Facebook.

De momento, Aurora no ha recuperado su “tesoro” pero como se puede leer en uno de los mensajes publicados en Twitter: “Si hemos ganado la Copa, nada es imposible”.