¿Quién es quién en el caso Pogba-Mbappé?

La vuelta de Pogba a la Juventus, que se hizo oficial a principios de julio, ha pasado a un segundo plano tras el conflicto con su hermano Mathias, quien le acusó de haber pagado a un brujo para que lesionase a Mbappé. Pese a que pueda parecer sorprendente, este tipo de servicios suelen ser bastantes habituales en determinadas tribus africanas. Paul Pogba, Mathias Pogba, Florentin Pogba, el supuesto brujo, Mbappé, Deschamps y Le Graët son las partes involucradas en este caso. El principal protagonista es el jugador de la Juventus, Paul Pogba, que puede ser el gran perjudicado en el caso de que este hecho quede demostrado. El internacional francés ya manifestó a los investigadores que su hermano le estaba chantajeando difundiendo mensajes personales. También denunció ante la Justicia que fue extorsionado por una banda que le exigió 13 millones de euros para guardar silencio.

Según apunta RMC Sports, estos supuestos chantajes sucedieron cuando fue a visitar a su familia en Lagny-sur-Marne, en las afueras de París, y fue atacado por encapuchados. Desde el primer momento aseguró que su hermano formaba parte de esta banda. El emisor de la noticia es Mathias Pogba. Hasta hace poco tiempo ambos transmitían estar unidos. Pero todo saltaba por los aires tras la confesión de Mathias. Tanto, que ha confesado que todavía queda más información por publicarse. “No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huías y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay nadie más cobarde, traidor e hipócrita que tú en esta Tierra”, afirmó en redes sociales.

La carrera futbolística de Mathias ha estado vinculada a equipos como el Celta de Vigo Juvenil, el Pescara italiano, el Wrexham inglés, el Sparta Rotterdam holandés y el Racing de Murcia español, entre otros. Actualmente está sin equipo. De momento, Florentin Pogba, no ha querido posicionarse en este asunto familiar y guarda silencio. Es el gemelo de Mathias y actualmente juega en el ATK Mohun Bagan F. C. de la Superliga de India.

On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera t-il honnête avec vous, même si il parle au travers de ses avocats ? Sinon pour le reste, patience, ça arrive... — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Brujería tribal

Los marabús, como oficialmente se les conoce a estos brujos, tienen un gran poder de decisión dentro de las tribus. Su trabajo consiste en realizar rituales con velas, cantos y oraciones con el fin de conseguir un propósito. No se ha desvelado la personalidad del supuesto brujo acusado de llevar a cabo la hipotética petición de Paul Pogba a Mbappé. En este contexto, Kylian tampoco ha querido mostrar su opinión. La estrella del PSG se ha visto involucrada de manera indirecta en esta polémica. Algo similar sucede tanto con el seleccionador Didier Deschamps como con Le Graët (presidente de la Federación Francesa de Fútbol). Este último ha mostrado cierta tranquilidad: “De momento estamos en el inicio de este caso. Nadie ha acudido a un tribunal todavía, que yo sepa, y de momento son sólo rumores. Me encanta Paul y espero que todo este caso no afecte a su situación en la selección”.