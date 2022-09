Hasta la quinta jornada, el Magdeburgo era el colista de la Segunda División de Alemania y acumulaba cinco partidos sin ver puerta. Los aficionados de este humilde equipo alemán quisieron sorprender a su equipo llevando al estadio unas pancartas con forma de flechas señalando la portería rival donde tenían que marcar gol. Esta curiosa iniciativa pareció funcionar, puesto que ganaron 2-1 y consiguieron adentrarse en las plazas fuera del descenso. Sin embargo, los objetivos iniciales de este equipo no eran otros que estar peleando por el ascenso a la Bundesliga.

¡Esto es buenísimo...jajajaja!. La afición del FC Magdeburg después de cinco partidos seguidos sin marcar un gol. pic.twitter.com/TENTPMBGnW — Richi Glez Dávila (@RichiGlezDavila) September 11, 2022

La mala racha del Magdeburgo tiene su origen curiosamente ante el Eintracht, donde cayeron goleados en la primera ronda de Copa por 0-4. Días después el Eintracht jugó ante el Real Madrid la Supercopa de Europa. Desde aquel partido, el Magdeburgo descubrió que uno de sus problemas más graves estaba en no poder hacer gol. Los atacantes no tenían esa profundidad para generar peligro y las referencias en ataque no culminaban a la hora de recibir el balón. De momento, este vídeo viral no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del entrenador ni de ningún jugador. Pero ratifica que la dinámica del equipo no estaba siendo la mejor. Ahora habrá que ver si esta victoria supone un punto de inflexión en la senda de los resultados para dar la vuelta a una situación que se antoja como muy complicada.

La competición alemana es una de las pioneras en utilizar pancartas innovadoras para animar a sus jugadores. De hecho, uno de los ejemplos más visibles son los tifos que utilizan los aficionados del Borussia Dortmund. Ellos son el mejor ejemplo de que el fútbol es mucho más que un mero deporte y que los sentimientos también se encuentran en la grada, donde los aficionados apoyan a los suyos de la mejor manera posible. Pese a ello el nivel de los equipos alemanes no es el de anteriores etapas. El poderío de equipos como Bayern y Borussia ha ido a menos en estos años. Todo lo contrario sucede con un Eintracht que dio la campanada ante el Barcelona y que, posteriormente, se coronó como campeón de la Europa League. Los ingresos es otro de los temas que más preocupa en la competición germana. Ídolos como Haaland y Lewandowski se marcharon de la Bundesliga y eso siempre conlleva una bajada importante de marcas a la hora de patrocinar a los diferentes clubes.