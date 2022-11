«Desastre Italia, ¡estamos otra vez fuera del Mundial!», tituló «La Gazzetta dello Sport», el principal diario deportivo italiano, el día después de la derrota de la «Azzurra» ante Macedonia del Norte por 0-1. El gol en el minuto 92 fue una puñalada en el corazón de los «tifosi», que vivieron la resaca de aquella fatídica noche del 24 de marzo entre la incredulidad, la desilusión y la indignación contra sus jugadores, el seleccionador, la Federación... «La aventura ha terminado, Italia no existe, el juego de [Roberto] Mancini ya no existe», sentenció la «Biblia» del deporte transalpino.

Es la segunda vez consecutiva –y la tercera en su historia– que Italia se pierde una Copa del Mundo. Y lo hizo tan sólo unos meses después de haber alzado la Eurocopa. La «Nazionale» se pasará así al menos 12 años sin disputar un Mundial; una generación entera de italianos sin ver a la tetracampeona disputar un Mundial. Pero, el hecho de que la competición se celebre por primera vez en otoño y las polémicas en torno a la organización en un país donde no se respetan los derechos humanos han amortiguado el golpe.

Sólo unos días antes de que arrancara el torneo, varias pancartas desplegadas por los «ultras» del Bolonia llamaban a boicotear el evento. «Contra el negocio del fútbol», rezaba una de ellas. La protesta se hacía eco de las denuncias de hinchas alemanes que un Borussia Dortmund-Bayern de Múnich se unieron para recordar a los trabajadores muertos durante la construcción de las instalaciones en Qatar.

«Este Mundial no me interesa nada porque no está Italia y las polémicas en torno a Qatar me interesan aún menos porque creo que no hay que mezclar el deporte con la política», dice Roberto, un «tifoso» de la Juventus, que asegura que no verá ningún partido. Más de la mitad de los italianos no seguirán el ejemplo de Roberto. Y lo hacen animando a Argentina, España o Brasil... y deseando que pierda la Francia de Mbappé.

El favoritismo de la albiceleste

En 2018 casi 8 de cada 10 italianos reconocían esperar con impaciencia el inicio del torneo y aseguraban apoyar a España ante la ausencia de la «Nazionale», cuatro años después el panorama ha cambiado. Según una investigación del instituto de análisis demoscópicos Izi Spa, el 22,4 por ciento de los italianos que seguirán el Mundial animarán a la Argentina de Messi; el 14,7 augura el triunfo de España, y el 8 por ciento apoya a Brasil. Si las preferencias cambian, no lo hacen las fobias y la mayoría de los italianos reconoce desear la derrota de los actuales campeones del mundo. Exactamente igual que sucedía en 2018.

La amplia presencia de argentinos en la Seria A unida a la admiración hacia Messi o la melancolía que aún despierta en muchos italianos el recuerdo de Maradona son los motivos que empujan a los «tifosi» a animar a la albiceleste. «Elegir apoyar a Argentina no es sólo un consuelo, sino más bien una elección de amor», defiende Giacomo Spaini, responsable de Izi Spa.

«Hasta hace no mucho tiempo, España parecía ser la nueva frontera del fútbol, pero luego el fenómeno se desvaneció y, en cambio, la presencia de futbolistas argentinos en Italia creció como resultado de la disminución de los deportistas brasileños. Y luego está el efecto psicológico por la muerte de Maradona, que aún perdura», añade el experto para explicar el cambio de tendencia. En definitiva, quien no se consuela es porque no quiere, sobre todo después de una decepción difícil de metabolizar en un país donde el «Calcio» es más que un deporte.

Más allá de la decepción, la Federación mantuvo la esperanza de que los «azzurri» fueran repescados «in extremis» para reemplazar a uno de los 32 equipos que consiguieron clasificarse, después de los escándalos que sacudieron a países como Ecuador o Irán, que a punto estuvieron de ser expulsados por la FIFA. El milagro laico no se materializó. El seleccionador nacional, Roberto Mancini, aseguró no confiar en la repesca, pero reivindicó el derecho de Italia a participar como actual campeón de Europa. «Sería en interés del fútbol y del propio Mundial Del mismo modo que debería asegurarse la participación del ganador de la última edición. Antes era así, ahora ya no», lamentó.