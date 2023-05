El aplaudido grito de Lucas Vázquez que apoya Gabriel Rufián: "¡Fuera fascistas...!"

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez lamentó lo ocurrido en Mestalla, con los insultos racistas al brasileño Vinícius Junior, afirmó que "es inadmisible" que "haya racismo en un campo" y pidió más protección para "un jugador diferente" que fue el que acabó expulsado. "Ha sido una tarde complicada. El fútbol tiene que pasar a un segundo plano. Hemos vivido una cosa difícil de explicar en 2023. Que haya racismo en un campo es inadmisible. Hay que tomar muchas medidas", aseguró en Movistar-

"Encima de que Vinícius es el jugador que más faltas recibe de la Liga, el que todo el mundo quiere ver, recibe patadas, insultos, racismo... no se le protege y no beneficia al fútbol", añadió.

Lucas desveló que desde la grada de Mestalla se realizaron "gestos del mono" a Vinícius cuando el brasileño decidió parar el partido y denunciarlo. "Se lo ha dicho al árbitro y el aficionado se lo ha llevado la policía".

Posteriormente llegó la expulsión de 'Vini' tras una tangana en la que asestó un golpe a Hugo Duro. "Un jugador del Valencia coge el balón, Vini se lo quita, le empujan.. Puede ser que Vinícius se equivoque, pero el portero del Valencia sale embalado a por él, le cogen del cuello y solo se revisa lo de Vinícius porque el foco solo está en él", lamentó.

El jugador madridista pidió más protección sobre Vinícius del estamento arbitral. "Vini es un jugador diferente, que le gusta ver a todo el mundo y al que hay que proteger para que siga en esta Liga porque hace grande el fútbol. Y nadie le está ayudando. Es joven y puede mejorar en sus reacciones, pero eso no justifica que se le pueda hacer de todo a él", sentenció.

¡Fascistas!

Pero además, Lucas no dudó en enfrentarse duramente a la grada de Mestalla con el grito de "Fascistas de mierda". Un gesto que ha sido muy aplaudido en redes sociales y que no dudó en retwitear Gabriel Rufián. El político catalán no hizo mención a los insultos racistas a Vinicius en redes sociciales pero si apoyó el grito de Lucas Vázquez para "expulsar a los fascistas de los terrenos de juego".

Y es que el enfrentamiento del madridista con la grada de Mestalla ha corrido como la pólvora en redes sociales donde ha sido aplaudido por un gran número de usuarios.

"Así se hace @Lucasvazquez91 hay que expulsar a todo el fascismo que van a los estadios aunque se queden vacíos", "A partir de hoy me convierto en soldado de Lucas Vázquez aunque me pise la cara" o "Lucas Vázquez diciendo exactamente lo que tenía que decir a un grupejo de fascistas xenófobos es mi segunda cosa favorita del día" son algunos de los comentarios que pueden leerse en Twitter.