Los durísimos ataques a Vinicius del portavoz del PSOE por el Valencia-Real Madrid

Vinicius aguanta, pero también tiene un limite. En Mestalla ha habido un momento en el que se le ha visto a punto de las lágrimas. Antes del partido, en la calle, tras bajar del autobús del Real Madrid ha escuchado cómo le llamaban mono. Y luego en el campo le han llamado tonto, coreándolo y en la portería del Valencia, por lo menos, mono, de nuevo y le han hecho gestos: "He hablado con él durante el partido. El ambiente era muy caliente, muy malo. Le he pedido si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vini Jr. Vini Jr. es la víctima”, ha explicado Ancelotti después del encuentro, muy enfadado con lo sucedido. "Todos estamos con él, pero estamos tristes. No he hablado con él porque no estaba enfadado, estaba triste. Tenían que haber parado el partido porque no es que una persona se haya vuelta loca sino que todo el estadio se ha vuelto loco”, continuaba el entrenador del Real Madrid.

Desde el Valencia lo que se repite es que el insulto generalizado ha sido tonto, pero que los insultos racistas han sido de una minoría. Y a cambio, se señala a Vinicius por los gestos que ha hecho tras ser expulsado del campo. El delantero ha deseado que el Valencia se fuese a Segunda. "Cuando den cuenta que son unas declaraciones equivocadas, entendemos que deberían condenarlo. De la misma manera que a su jugador Vinicius le dirán que no puede manisfestarse así ni reproducir esos gestos. Me ha parecido desagradable. Un jugador no puede mandar a un estadio a segunda división y que no se condene", decía Javier Solís, Director Corporativo y Portavoz del Valencia CF. Ancelotti no estaba de acuerdo: "El estadio le gritaba 'mono, mono'. Él es un niño, le gusta jugar al fútbol, quería seguir, pero en esta situación es muy complicado. Desde el VAR se han inventado una agresión que no existe. Él ha intentado liberarse de una agresión y lo expulsan. Nuestra afición no puede disfrutar de él el próximo partido", lamentaba el entrenador del Real Madrid.

Ataques a Vinicius de un político del PSOE

La polémica ha ido a más: jugadores extranjeros como Mbappé o Rio Ferdinand han opinado del asunto. Tebas se ha dirigido a Vinicius, y no en los mejores términos. El asunto va para largo y va a tener consecuencias, porque también han entrado los políticos. "Esta roja de Vinicius la hemos celebrado medía España", ha escrito el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia Borja Sanjuán Roca, poco antes de retuitear otro mensaje en el que se metían con Vinicius: "Vinicius es una vergüenza para el fútbol".

Y una vez pasado el entusiasmo de la victoria ("Mestalla, centenario, victoria contra el Madrid, partido hasta el 116 y casi salvados. Ser de Valencia no es fácil, pero es jodidamente precioso") ha vuelto al tema Vinicius de ese modo en el que se hacen las cosas últimamente y más los políticos: condenando, pero...: "No se puede tolerar ningún insulto racista, pero tampoco que Ancelotti acuse a todo el estadio de algo que no ha ocurrido. Mestalla es mucho más que Vinicius y las mentiras de nadie, aunque el que las diga se sienta respaldado por todo el poder mediático del Madrid", ha escrito el portavoz del PSOE y número dos para la alcadía en las elecciones de la ciudad.

Mientras, el Valencia ha localizado a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius, según confirmaron fuentes del club a Efe.

En el minuto 73 del choque, el jugador se dirigió a un sector de la grada y avisó a la Policía de que un seguidor habría proferidos esos insultos. En el acta del choque, el colegiado De Burgos Bengoetxea apuntó que le habría llamado "mono" repetidamente.

Tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad, el Valencia ha localizado a dos seguidores de esos insultos racistas y ha trasladado esa información a La Liga.

El club de Mestalla confirmó además su intención de ir "hasta el final" contra esos seguidores si se confirman los hechos.