La indignante reacción de Cristóbal Soria por lo de Vinicius en el Valencia-Real Madrid

A Vinicius, en el Valencia-Real Madrid de LaLiga en Mestalla, le han insultado, le han llamado mono, le han cogido por el cuello y le han expulsado. Le ha pasado de todo y aún así le atacan. Lo sufrido hoy por el delantero del Real Madrid va a tener consecuencias. Primero para los aficionados que le han insultado cerca de la portería del Valencia. Mediante un comunicado club ha condenado públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol y ha asegurado que se encuentra investigando el episodio del insulto racista de un aficionado a Vinícius Jr. durante el partido Valencia-Real Madrid para expulsarlo del club y del estadio.

"El club, en su compromiso con los valores del respeto y del deporte, reafirma públicamente su posición contra la violencia física y verbal en los estadios y lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido contra el Real Madrid. Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia", se apunta en el comunicado. Aunque después, han atacado a Vinicius y Ancelotti. Ha sido el director corporativo del club, Javier Solís: "Ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti en las que ha tildado a toda la afición de racista no lo podemos tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, habrá comprendido otra palabra. Deberá pedir disculpas, de la misma manera que nosotros condenamos los insultos racistas". Y añadió: "Entiendo que le dirán a Vinícius que no puede comportarse así ni reproducir esos gestos. Me ha parecido desagradable, un jugador no puede mandar a todo un estadio a Segunda División sin que sea condenado. El Valencia aplicará su reglamento interno con la mayor severidad y conllevará la expulsión de este o estos aficionados, que estamos trabajando en la visualización de las imágenes".

En defensa de Vinicius han salido jugadores como Rüdiger, Neymar, Militao o Rio Ferdinand. "Hermano, necesitas protección... ¿quién está protegiendo a Vini en España ?? Recibe tarjeta roja tras ser cogido por el cuello y recibir abuso racial durante el partido....wtf", ha escrito. "Cuantas veces necesitamos ver a este joven vivendo a esta mierda?? Veo dolor, veo repugnancia, lo veo a él necesitando ayuda... y las autoridades no hacen una mierda para ayudarlo. Necesitamos estar unidos y exigir más de las autoridades que dirigen nuestro juego. Nadie merece que lo que le está pasando., Tiene que haber un enfoque unificado, de lo contrario será barrido debajo de la alfombra OTRA VEZ", ha escrito, defendiendo al jugador.

El tuit de Cristóbal Soria

También ha hablado Cala, el futbolista del Cádiz, que en el campo del Valencia fue acusado de insultar a Diakhaby, aunque nunca hubo pruebas. Tras lo de Vinicius, ha escrito en las redes: ""Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio".

Cada uno ve el racismo que ha sufrido Vinicius a su manera. Por ejemplo, Cristóbal Soria, de El Chiringuito, que no ha comentado nada del racismo en Twitter y si acerca del gesto del futbolista al irse del campo: "Un club histórico y centenario como el real de madrid no merece que un sólo jugador manche su escudo y la institución en todos los campos de la Liga española tal y como ha vuelto a hacer en la tarde de hoy Vinicius Junior…"

Mientras, Jota Jordi ha equiparado los insultos que ha recibido Vinicius con los que recibió Guardiola en el Camp Nou, cuando jugó el Manchester City en Champions: "Entiendo q los q critican los insultos a Vinicius, critican los insultos del otro día del Bernabéu a Guardiola, no? Yo sí, escribe".