Así es Blerta Dajaku: la madre un ex futbolista del Bayern que levanta pasiones en Croacia

Sin ellas nada hubiera sido igual. Las madres de algunas estrellas del deporte no lo tuvieron fácil pero con su tesón, sus consejos, su cariño y su esfuerzo dieron a sus hijos la posibilidad de acabar convirtiéndose en estrellas mundiales de diferentes disciplinas. Sin embrago en algunas ocasiones se convierten en algo más que eso hasta el punto de robar el protagonismo a sus hijos.

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con la madre de un exjugador del Bayern. Blerta Dajaku tiene más de 25.000 seguidores en Instagram y levanta pasiones en el futbol croata. Es modelo, influencer y, recientemente, también abuela.

Blerta Dajaku Instagram

Su hijo Leon Dajaku (23) militó en las filas del Bayern de 2019 a 2021 (dos partidos de la Bundesliga). A pesar de tener poco tiempo de juego, en 2020 pudo conservar la medalla del campeonato y levantar la Copa DFB. Juega en el Hajduk Split de Croacia desde 2023.

Y ahí es exactamente donde Mama Dayaku se ha convertido en toda una estrella. La influencer de más de 40 años (se desconoce su edad exacta, se dice que ronda los 40) publica repetidamente en las redes sociales fotografías elegantes de vacaciones y de fitness. A veces de Dubái, a veces de las Maldivas. Se describe a sí misma como especialista en “microblading” (un tipo de maquillaje permanente para las cejas). También ofrece cursos de formación internacionales.

Pero los fanáticos enloquecen por su estupendo físico y ya no importan los goles del futbolista sino las celebraciones de su espectacular progenitora. Blerta Dajaku ganó una notable popularidad en el mundo virtual, sobre todo después de que salió a la luz que se trataba de la madre del jugador de 23 años. Su apariencia juvenil, sorprendió a muchos seguidores, quienes hasta la llegaron a confundir con la novia del jugador, la modelo oriunda de Alemania Leonie June.

La confusión se volvió viral al instante Instagram

Dajaku, de origen kosovar albanés, tiene 40 años y sorprendió a los fanáticos del Hajduk Split por su aspecto y su activa presencia en redes sociales. Profesora de estética, Blerta comparte regularmente fotos de su vida personal y profesional, así como consejos de belleza y tratamientos a los que se somete para mantener su figura. Estas publicaciones no solo han generado una avalancha de comentarios positivos, sino también sorprendentes confusiones.

Uno de los comentarios más repetidos entre sus seguidores es: “No puede ser su madre, parece su novia”. “¿Es tu hijo? No lo creo”, es otro de los comentarios que trascendieron. Esta confusión provocó que Blerta se haya convertido en toda una celebridad en Croacia, donde reside actualmente junto a su hijo Leon.

Los elogios inundan sus redes. Un usuario escribe: “Te ves tan hermosa” o: “Estás deslumbrante”. Otro no lo puede creer: “¿Cómo puede ser que ya seas abuela?”.

Las madres virales

No es la primera vez que la madre de un deportista revienta el contador de "Likes". En España todos recuerdan el caso de Ana Mayrata la madre de Joan Mir. El piloto se proclamó campeón de MotoGP en 2020 pero en las redes fue su madre la que acaparó toda la atención por su espectacular físico.

Ana Mayrata Instagram

Joan Mir respondió con humor a esta nueva popularidad de su madre: "Ahora ya sabéis por qué soy guapo". Lejos de considerar esto machista u ofensivo, el propio piloto reaccionó con enorme naturalidad a la avalancha de piropos hacia su progenitora. Algo que para él no era nada nuevo: “Toda mi vida he tenido este problema. Toda la vida, con todos mis amigos, siempre con las bromas. Es así. Yo esperaba que con los años cambiara un poco, pero no. No estoy preocupado. Creo que es algo bueno que mi madre sea guapa. Ella lo lleva bien, yo lo llevo bien. No pasa nada”, manifestó.