Fútbol

La historia del fútbol ha dejado claro a lo largo del tiempo lo complicado que es renovar un equipo campeón. Es muy difícil decidir cuándo llega el fin de un ciclo en plena cresta de la ola, siendo más lógico dejarse llevar y no asumir que el coche no va bien hasta que empieza a salir humo del capo. La trampa de hacer caso a la famosa frase de «lo que funciona no se toca».

En el Atleti hace ya un par de años que dejaron el equipo muchos futbolistas de los que formaban la vieja guardia de Simeone. Los Gabi, Juanfran, Filipe Luis, Godín y compañía fueron sustituidos por jugadores jóvenes en su mayoría, con proyección de futuro, haciendo una renovación que ya ha logrado levantar un título nacional. De la plantilla actual sólo Luis Suárez está en una edad donde se puede uno plantear si un cambio mejoraría el rendimiento del uruguayo, pero el resto de caras nuevas que haya los próximos dos meses serán únicamente decisiones técnicas y deportivas y no por necesidad.

Las salidas de secundarios que evidentemente no han dado la talla, como Vitolo, Dembélé o Lucas Torreira, pueden verse acompañadas por el adiós definitivo de algún peso pesado del vestuario rojiblanco como Saúl o José María Giménez, pero la base del equipo para la temporada que viene, es decir, para defender el título de Liga recién conseguido, está hecha. Los mimbres para encarar el futuro ya existen, y lo que toca ahora es creer en la calidad de la plantilla que ha llevado al Atleti a ser campeón, y en la evolución que tienen por delante determinados jugadores que, a pesar de llevar varios años en el club, no dan la sensación de haberse acercado siquiera a su pico máximo de rendimiento. El caso más claro es el de Joao Félix, que, por fin, tiene que dar el paso adelante y convertirse en el líder de este equipo de Simeone.