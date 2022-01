Atlético de Madrid o las ruinas del campeón

El Atlético de Madrid es un equipo roto que no se reconoce en el espejo del que el año pasado fue campeón de Liga. Un equipo frágil, que se derrumba ante la menor adversidad, incapaz de competir con los rivales. Las estadísticas dicen que ha perdido siete de los últimos doce partidos que ha jugado, desde la derrota en la Liga de Campeones en el Metropolitano. Ha marcado 20 goles, cinco de ellos al Rayo Majadahonda en la Copa del Rey, y ha encajado 17.

“El fútbol es contundencia y cuanta más contundencia tengas en las dos áreas y cuantos menos errores comentas estarás más cerca de ganar. Ojalá podamos volver a encontrarnos con ese cero en nuestro arco que muchos años nos han criticado y hoy se dan cuenta de que a partir de esa estabilidad defensiva todo lo otro siempre es bueno”, explicaba Simeone después de la derrota en la Copa contra la Real Sociedad.

El “cero en el arco” al que se refiere el Cholo es una de las claves de la fragilidad del Atlético. Un equipo acostumbrado a ganar trofeos Zamora con sus porteros es ahora demasiado vulnerable. Y ninguno de los centrales le da la estabilidad que necesita. El ejemplo son los errores de Felipe en San Sebastián que acabaron en los dos goles de la Real.

Los errores se repiten y el Atlético volvió a encajar un gol en un centro lateral y un remate de cabeza del rival. El Atlético entrenó esas jugadas durante la semana, pero eso no impidió que volviera a sufrir en los balones aéreos. Además del gol de Januzaj la Real disfrutó de dos remates de cabeza de Elustondo y de Silva que podían haberle ayudado a resolver el partido mucho antes.

“Insistir es la única manera de mejorar. Hay que seguir trabajando, aceptar nuestros errores y a partir de ahí trabajar para poder mejorarlos. En esa búsqueda vamos a seguir”, decía el Cholo el miércoles en la conferencia de prensa posterior al partido.

Pero las premisas no se cumplen y los errores no se reconocen. Al menos no lo hacen algunos de los futbolistas, como Mario Hermoso. “En el centro lateral hay una posible falta, pero ya sabemos cómo es esto. Cuando ya ha habido varias situaciones en las que nos ha pasado lo mismo, en la que hemos tenido que sufrir lo mismo a favor y se ha pitado en contra”, se quejaba después del partido. “No entiendo absolutamente nada. No entiendo nada a la hora que el árbitro tiene que controlar el tema de balones, hay diez cambios en el partido y se añaden tres minutos... No entiendo nada”, añadía.

“El único camino para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga tranquilidad, para que tenga confianza, sobre todo en estos momentos en que las situaciones siempre generan complicaciones en los partidos”, dice el Cholo, que sigue confiando en sus futbolistas.

Muchos de ellos fueron campeones de Liga la temporada pasada. “El problema del fútbol y de la vida es que todos los días no son iguales y todos los años no son iguales. La temporada pasada fue magnífica, hace cinco meses o seis, y esta temporada está siendo muy difícil. Las oportunidades las tenemos porque sigue estando la Liga, está la Champions y está claro que quieto no me voy a quedar seguro”, advierte Simeone.

Hace sólo medio año que fue campeón, pero entonces ningún futbolista le había llamado “pelotudo” después de un cambio como hizo Luis Suárez en Sevilla. Otro problema sin resolver para el Cholo y para el Atlético. Al menos le queda el consuelo de que para enfrentarse al Valencia podrá contar ya con Giménez y con Savic para fortalecer la defensa.