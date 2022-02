La crítica de Aspas al árbitro del Atléticvo-Celta: “Nuestro amigo de amarillo no ha tenido la noche”

“Han llegado tres veces y nos han metido dos goles”, se lamentaba Iago Aspas, ante las cámaras de Movistar Plus después de acabar el partido entre el Celta y el Atlético de Madrid.

Pero ese no era el principal lamento del capitán del Celta después de la derrota. Aún le dolía el tobillo después de un pisotón de José María Giménez, que llegó tarde a la pelota y que le dejó una marca por encima del tobillo. Los dos jugadores terminaron la jugada con una tarjeta amarilla. Giménez, por la entrada y Aspas, por las protestas.

“Creo que nuestro amigo de amarillo no ha tenido la noche hoy. No culpo a Josema porque va al balón, pero supongo que en la televisión se ha visto como lo he sentido yo, una entrada terrorífica encima del tobillo que creo que merece una revisión porque encima yo que me voy con el tobillo hinchado y me voy a casa con una marca y con la misma sanción que Josema, que como digo no le culpo, porque va a disputar el balón”, decía para expresar sus quejas por la actuación del árbitro, Hernández Hernández.