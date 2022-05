Sin el anunciado pasillo al campeón, pero con Darth Vader dando la bienvenida a la afición en el Metropolitano, se disputo el derbi de Madrid con un equipo jugándoselo todo y otro con una doble de resaca que era evidente en cada movimiento de sus jugadores.

El Atlético salió con la intensidad que le faltó en San Mamés ante el Athletic Club, aprovechando que el once rival estaba muy lejos de ser el titular. Con Cunha, por fin, en el equipo inicial, demandando a gritos más minutos de los que dispone, y echándose el equipo a las espaldas, el Atlético apretó la salida de balón de los de Ancelotti, pero le faltaba el último pase que no ha encontrado en toda la temporada a pesar de tener la plantilla repleta de mediaspuntas. Consiguió ver puerta al borde del descanso gracias a un penalti de Var que transformó Carrasco. Tras la reanudación, Simeone cambio el plan por el que más le gusta, defendiendo en bloque bajo e intentando matar el partido en algún contragolpe. Es cierto que el equipo tuvo las suficientes ocasiones como para resolver el encuentro y no sufrir hasta el final, pero la falta de puntería y regalar la posesión y el campo a los madridistas, terminó por inculcar en los visitantes la sensación de creer que con poco que hicieran, había bastantes posibilidades de sacar algo positivo del feudo rojiblanco.

Finalmente los puntos se quedaron en casa, aunque con el sufrimiento de siempre. Tanto se han empeñado Real Betis y Real Sociedad en no aprovechar la paupérrima temporada del Atlético, que el objetivo de entrar entre los cuatro primeros esta cada vez mas cerca para los del Cholo Simeone. Una victoria el miércoles en Elche podría certificar la Champions del año que viene, lo que no debe evitar es una reflexión en el club este próximo verano. Es palpable que este equipo juega bien cuando ataca y peor cuando defiende, pero que este año no ha hecho ni una cosa ni la otra.