La indignación de Morata con el VAR: “No sé para qué nos vienen a dar charlas... Nuestras cosas ni se miran”

El Atlético firmó una segunda parte realmente mala contra el Rayo, pero estaba resistiendo con el gol que había logrado Morata en la primera mitad hasta que en el último minuto llegó la acción que desembocó en el 1-1 definitivo. Nteka, nada más salir, cabecea una pelota que va directamente a la mano de Giménez, que está extendida. En un principio, el colegiado, Javier Iglesias Villanueva, no señala nada, pero desde la sala del VAR le avisan, lo revisa, y decide que es penalti. Falcao no perdonó ante su ex equipo.

No quedaba tiempo para mucho más y el empate decepcionó al Atlético. El primero en hablar, en los micrófonos de Movistar, fue Morata, y estaba muy caliente. ““Yo, personalmente, ya no entiendo nada. Nuestras cosas ni se miran y dentro del área nuestra se mira todo. Incluso cuando atacamos se mira todo cuando es contra nosotros. A mí me hacen un penalti en mi opinión también y no van ni a mirarlo. Entonces está bien que nos digan que es una herramienta que es para ayudar, pero al final es su criterio totalmente. Entonces, yo no sé para qué vienen a darnos charlas y a decirnos cosas... El otro día no le toco. Es imposible que me anulen un gol sin tocar a una persona. Entonces, yo no entiendo nada”, dijo, encendido.

"No entiendo nada. Nuestras cosas ni se miran, en nuestra área cuando se defiende se mira todo...". El enfado de Morata. #NoticiasVamos pic.twitter.com/k5Uipo4U7c — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) October 18, 2022

Llueve sobre mojado en el Atlético, que la pasada semana (la acción a la que se refería Morata) se sintió perjudicado en Bilbao, aunque sin incidencia en el marcador porque el encuentro acabó 0-1, gol de Griezmann. La jugada ante el Rayo siguió dando que hablar en el post partido y Simeone no quiso meterse en problemas. “Si el VAR y el árbitro han dicho que es penalti, pues será penalti”, aseguró el técnico, preguntado después por las fuertes declaraciones de su delantero: “Es una opinión de Álvaro”.

En el bando contrario, veían la acción muy evidente. “Yo lo celebré antes de que lo pitaran”, reconoció Iraola, el entrenador rayista. “Le da claramente en la mano, es un remate que va a puerta. Es penalti”, añadió el técnico. Y Camello, que jugó ante la que espera que sea su afición (está cedido por los rojiblancos en el equipo de Vallecas) dio pistas: “Giménez es una persona que hubiera enloquecido si se comete una injusticia”, afirmó el canterano del Atlético. Falcao, que tuvo una celebración comedida, aunque el punto le “sabe a gloria”, marcó y el Rayo ha logrado empatar tanto en el Camp Nou como en el Metropolitano.