Así se le puso el ojo a De Bruyne tras el tremendo golpe de Rudiger en la final de la Champions

Fútbol

Perdió el Chelsea a Thiago Silva por un tirón en la zona de los abductores en la primera parte, y se quedó el Manchester City sin su estrella, De Bruyne, durante la última media hora por una jugada un punto violenta. Dio un pase el belga y cuando corría a desmarcarse, Rudiger, central “blue”, chocó con él y lo mandó al suelo. Hubo unos momentos de incertidumbre, no se sabía qué le había pasado al fantástico futbolista, mientras le atendían. Mahrez lo tenía claro: no iba a poder seguir. El golpe fue en el ojo y no tardó en ponérsele muy morado. Estaba con mareos, y no pudo continuar en el encuentro. Se marchó llorando. Mateu Lahoz, el árbitro del encuentro, mostró la amarilla a Rudiger.