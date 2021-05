Ceferin apuesta por una Final Four para la Champions

Fútbol

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se ha mostrado a favor de instaurar un formato de “Final Four” para la Liga de Campeones a partir de 2024, asegurando que sería “muy efectiva en término de ingresos”, aunque ha recalcado que es una decisión que se debe discutir y tratar entre todos los actores implicados. “Nos gustó la ‘‘Final Eight′' del año pasado en Portugal, pero una lleva dos semanas y eso es demasiado. Una ‘‘Final Four’' a partir de 2024 tiene pros y contras. Por un lado, puede ser un evento fantástico con una semana de fútbol complementada con otros eventos, como conciertos. Pero perdemos partidos, sobre todo en casa, para los clubes”, declaró en una entrevista al diario deportivo francés “L’Equipe”.

A pesar de todo, el dirigente esloveno se mostró “a favor” de la medida, aunque reconoció que hay “problemas económicos y de marketing que resolver”. “Estoy a favor de una Final Eight en la Liga de Campeones. Podría ser genial y efectiva en términos de ingresos si se hace bien. Pero todos tienen que dar su punto de vista. Lo estamos discutiendo, pero no está decidido”, indicó.

El pasado 19 de abril, la UEFA confirmó que la Liga de Campeones pasará de 32 a 36 equipos a partir de la temporada 2024-25, después de aceptar la propuesta de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que hará que cada equipo participante juegue, al menos, diez partidos. Además, desaparecen los ochos grupos que hasta ahora marcaban la fase de grupos.

No han sido las únicas reflexiones de Ceferin. La posibilidad planteada por la FIFA de que el Mundial se dispute cada dos años tampoco entra en los planes del presidente de la UEFA. A todo esto se ha referido en una entrevista con “Record”. El dirigente balcánico desvela cómo fueron los momentos posteriores al anuncio del proyecto de la Superliga. “Acabamos calmándonos con el tiempo, pero fue un shock para todos nosotros, yo era el hombre que tenía que hablar. Todos teníamos la misma sensación, tanto clubes como ligas, con lo que había ocurrido. Cuando nueve clubes admitieron que habían cometido un error, comencé a tratarlos igual que a todos los demás miembros de la familia del fútbol europeo”, asegura en el diario portugués.

Además, explica que no ha hablado con Agnelli, Florentino Pérez o Joan Laporta después de eso, a pesar que uno de ellos, del que no desvela la identidad, intentó ponerse en contacto con él. “Recibí un mensaje de whatsapp de uno de ellos. No contesté”, asegura.

Pero no es el único tema al que Ceferin se refirió en la entrevista con “Record”. También mostró su sentir sobre la opción planteada por la FIFA de disputar un Mundial cada dos años, lo que calificó como “una idea irracional”.

“Es imposible, es una idea irracional. El próximo Mundial, después de 2022, es el 26. En el 28, es la Eurocopa. Si hay una Copa del Mundo en 2028, los equipos europeos no la jugarán. Los sudamericanos tienen Copa América, no juegan el Mundial. ¿Sigue siendo un Mundial? Es una idea increíblemente irracional, no sé por qué necesitamos esto. Si quiere hacer estudios de viabilidad y tiene el dinero para pagarlos, está bien. Pero con este calendario es imposible. Imagínese lo que es para los jugadores tener un torneo de un mes cada año. Tienen más lesiones hoy en día porque siempre están jugando, con un calendario completamente lleno. Es un pensamiento político, pero no tiene apoyo en la realidad”.