Deco habla de los fichajes para el Barcelona la próxima temporada: apunta directamente a una posición

El Barcelona ha terminado la temporada con los tres títulos nacionales, Liga, Copa y Supercopa, y con unas semifinales de la Champions ante el Inter de Milán que le dejaron la sensación de haber merecido, al menos, disputar el partido por el título, pues fue muy superior en juego, pero los errores le condenaron. El equipo azulgrana, eso sí, ha recuperado la confianza y con un equipo joven da la impresión de reconstrucción en busca de otro periodo de éxitos, después unos años complicados.

Las renovaciones

La impresión que dejó el Barça también fue de llegar algo justo de fuerzas al final del curso, con algunos futbolistas como Pedri o Raphinha con exceso de minutos. Deco, director deportivo del conjunto Barcelonista, dio una entrevista a RAC-1 en la que hizo balance de lo vivido y habló de los posibles refuerzos para el próximo curso, dando algunos nombres, aunque también dejó entrever que no será un verano con muchos movimientos. “ Renovar a Pedri, a Gavi, Raphinha, Kounde, Frenkie (de Jong), Eric (Garcia)... Tenemos que pensar en que las renovaciones tienen que ser fichajes. Nuestra suerte es que tenemos un equipo que no nos demanda tanto dolor de cabeza para hacer el de la temporada que viene”, afirmó el director deportivo. “Primero queremos arreglar lo que tenemos en casa y después, si se puede mejorar el equipo, lo haremos”, insistió. Uno de los que ya ha firmado su continuidad es Hansi Flick, que ha ampliado su contrato hasta 2027. El técnico alemán ha sido decisivo en la gran temporada del Barcelona.

Rashford, Luis Díaz...

Respecto a los nombres que dio como fichajes de fuera, apuntó a una posición concreta: la de extremo izquierdo, como pasó el año pasado con el fichaje frustrado de Nico Williams. Llegó Dani Olmo. "Dani desde el primer momento mostró su deseo de venir, Nico no", afirmó Deco. “Nos gusta Luis Díaz [futbolista del Liverpool] y nos gusta Rashford [del Manchester United], pero no podemos hablar de jugadores que tienen contrato”, apuntó para la próxima temporada. Es el sitio que este curso ha ocupado con éxito Raphinha, aunque sobre todo Rashford también puede tener un perfil de delantero. El puesto de “9”, para Deco, está cubierto en este momento, pese a que Lewandowski, el único delantero nato, cumple contrato en 2026 y en agosto llegará a los 37 años de edad. “En la plantilla tenemos jugadores como Ferran que puede jugar ahí y ha hecho una temporada espectacular, hemos jugado con Dani de falso '9'. Esta plantilla tiene soluciones internas cuando no esté Robert”, analizó.

La renovación de Lamine, "por buen camino"

Entre los refuerzos “internos”, es decir, la renovaciones, la principal es la de Lamine Yamal, que esta temporada ha explotado definitivamente y está entre los aspirantes al Balón de Oro. “La renovación de Lamine sería el mejor fichaje. Va por buen camino. Es raro que aparezca un jugador con tanta calidad, autoconfianza... Tiene una madurez que no es normal, yo tengo un hijo con su edad. Pero nunca podemos olvidar que tiene 17 años y debe vivir un poco la edad que tiene por más duro que sea. Tiene que ser feliz. Para mí no es un tema de que tenga 17, 26 o los años que tenga, el fútbol tiene que ser justo y tener un contrato que le corresponda”, explicó, y también que no ha pedido “ser el mejor pagado de la plantilla” y que “lo importante es que esté contento”.