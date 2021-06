Países Bajos gana dos veces a Ucrania

Fútbol

Koeman quería fichar a Wijnaldum el año pasado para el Barcelona, pero no había dinero. Quedaba libre en verano y su llegada al Camp Nou parecía cantada, pero se metió el PSG por medio, y adiós Wijnaldum. ¿Por qué lo quería el entrenador azulgrana, ex seleccionador de Países Bajos? Se pudieron ver todas sus cualidades en el estreno del equipo «naranja» en la Eurocopa contra Ucrania. Es un diablo y, como curiosidad, es primo del ex madridista Drenthe, aunque en nada se parece a él. El capitán neerlandés lideró la presión asfixiante que quiere Frank de Boer y llegó desde segunda línea para rematar. Tiró más veces a puerta que el delantero centro de Ucrania y, lo mejor para los suyos, marcó el 1-0 al aprovechar un rechace del portero en una de esas incorporaciones.

El tanto sólo hizo justicia a los méritos que había acumulado ya el conjunto que jugaba en casa. Y eso que los primeros 20 minutos tuvieron su punto de locura, con demasiada ida y vuelta hasta que Wijnaldum y De Jong se hicieron los dueños y el encuentro ya sólo iba a la portería ucraniana. Pudo llegar el gol antes del descanso, lo hizo justo después. El acoso era el mismo. El conjunto de Shevchenko ya no conseguía salir de su campo y con el segundo de Weghorst el duelo parecía llegar a su fin.

Pero se frenó el equipo de De Boer y los jugadores de calidad de Ucrania aparecieron. Primero Yarmolenko con un gran gol desde fuera del área y después Yaremchuk con un cabezazo en una acción a balón parado. Todo en cuatro minutos, como muestra de que en la Eurocopa confiarse está prohibido. Pero Países Bajos consiguió «volver» a ganar el duelo con el tanto de Dumfries, que acertó lo que antes había fallado, pues el lateral había sido protagonista de dos buenas ocasiones. Su cabezazo dio los tres puntos a su equipo.

3-Países Bajos (1-5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, Timber (Veltman, 87′), De Vrij, Blind (Natham Ake, 64′), Van Aanholt (Wijndal, 64′); De Roon, Wijnaldum, De Jong; Weghorst (Luuk de Jong, 87′) y Depay (Malen 90+). Frank de Boer (Entrenador)

2-Ucrania (1-4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Zubkov (Marlos 13′ [Shaparenko 64′]) y Yaremchuk. Shevchenko (Entrenador)

Goles: 1-0 (52′): Wijnaldum. 2-0 (59′): Weghorst. 2-1 (75′): Yarmolenko 2-2 (79′): Yaremchuk. 3-2 (85′): Dumfries.

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Amonestó a Sydorchuk.

Incidencias: Johan Cruyff Arena Stadium, Ámsterdam. Partido de la primera jornada del grupo C de la Eurocopa.