España, al borde de la historia en la Eurocopa femenina

Las semifinales de la Eurocopa se asoman al fondo del enfrentamiento entre España e Inglaterra. Un objetivo histórico para la selección, que sólo llegó a ese punto en la edición de 1997.

Han pasado 25 años y el fútbol ha cambiado mucho en España. Tanto que ahora los números dicen que se enfrentan las dos mejores selecciones del torneo en el aspecto ofensivo. España es la selección que más posesión tiene, por delante de Inglaterra. Y es segunda en acierto en el pase y en disparos a portería, sólo por detrás de las inglesas. La diferencia está en el gol. A la selección española le cuesta marcar, ha conseguido cinco en tres partidos. Y cuatro de ellos los anotó en el primer partido contra Finlandia. Inglaterra ha marcado 14 en los tres encuentros de la primera fase y eso que en el inaugural, contra Austria, sólo ganó por 1-0.

En la lucha por la posesión puede estar la definición del encuentro, aunque las inglesas ya se impusieron en el enfrentamiento de las dos selecciones en la pasada Eurocopa a pesar de tener sólo un 22 por ciento de posesión. La contundencia que exhibe la resumen los números de Mead, que es la máxima goleadora del torneo con cinco goles, los mismos que toda la selección española.

«Lo mejor para nosotras es hacer nuestro juego, tener el balón. Ese va a ser nuestro mejor ataque y nuestra mejor defensa. Aparte de que es nuestro estilo de juego, ellas en los otros partidos han creado ocasiones a partir de tener el balón», explica Patri Guijarro. «Ellas son favoritas para el partido y para el torneo. Tienen un equipo redondo, hecho, muy conjuntado, muy sólido. Tienen el balón, que es otra clave para el partido, pero estamos con motivación y con ganas de afrontar este reto», asegura el seleccionador, Jorge Vilda.

Todo parece en contra. Las inglesas son favoritas para todo, no han concedido un gol en el torneo y, cuando les ha atacado el covid, ha empezado por la portera suplente. A España las lesiones le dejaron sin sus dos mejores jugadoras antes de comenzar el campeonato. Sin Jenni Hermoso y sin Alexia Putellas.

Pero España no se siente inferior. Cumplió el objetivo alcanzando los cuartos de final y ahora quiere seguir avanzando libre de presión. «Nos motiva jugar contra Inglaterra en un estadio lleno, aunque sea de aficionados suyos. Sabemos del buen rendimiento que está teniendo en la banda derecha con Bronze y con Mead, también su delantera, White, es una gran rematadora, tiene un centro del campo con mucha calidad y una defensa que defiende muy bien. Es una de las tres mejores selecciones del mundo y es un reto mayúsculo. Vamos a dar lo mejor para ponérselo difícil», advierte Jorge Vilda. Una delantera como White es lo que echa de menos España. Una jugadora que remata todo y que sirve de referencia en el ataque.

Pero España tiene la ventaja de que la responsabilidad es para ellas. «La mayor presión nos la metemos nosotras por la exigencia que tenemos de hacer las cosas bien. Si me pongo en el lugar de Inglaterra y me imagino a España jugándose los cuartos de final contra Inglaterra en un estadio español nos pesaría. Quedarte fuera en un torneo que has organizado puede pesar. Te pasa por la mente y, en función de cómo vaya el partido, eso les puede aparecer», asegura el seleccionador español.

España se fija en el último Mundial, cuando cayó eliminada en el cruce contra Estados Unidos y se da cuenta de todo lo que ha aprendido en estos últimos tres años. El progreso se traduce en que el Barcelona ha ganado la Liga de Campeonas y que Alexia Putellas ha sido elegida la mejor jugadora del mundo y Jenni Hermoso ha estado en el podio. Ese salto aún no se ha dado con la selección, pero parece más cercano.

«Pienso que las cosas han cambiado. Aquel partido contra Estados Unidos lo competimos muy bien, pero pasamos casi todo el tiempo defendiendo. Si se lo pides, estas jugadoras lo hacen, pero este equipo no está hecho para eso. Son especialistas en otras facetas del juego. Estamos siendo la España que queremos ser. Este equipo está preparado para plantar cara y enseñar la mejor versión de España, con nuestra filosofía y siendo la España que todo el mundo quiere ver», reconoce Vilda.

«No somos las mismas», asegura Patri Guijarro. España ha evolucionado mucho en estos tres años desde aquel partido contra Estados Unidos en el Mundial. Técnicamente el camino estaba hecho. Pero el progreso es otro. «Físicamente hemos cambiado una brutalidad. Llegamos en otro punto totalmente diferente y físicamente preparadas para competir a cualquier equipo», añade.

La centrocampista española se prepara para uno de los partidos más atractivos que se pueden ver en el torneo. «Nos gusta que haya gente y nos motiva que sea la anfitriona. Nuestro trabajo ha sido igual, con ganas de ganar y con la mentalidad de que podemos superar a cualquiera jugando bien y siendo España. Inglaterra es una de las mejores selecciones y lo está demostrando pero nosotras nunca nos hemos colgado la etiqueta de favoritas», dice.