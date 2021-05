Laporta: “El nuevo contrato de Messi va bien, pero no está cerrado; soy moderadamente optimista”

Fútbol

Joan Laporta compareció en rueda de prensa para “dar explicaciones” al entender que había “cierta impaciencia” con muchas de las cosas sucedidas en los últimos días, desde que acabó la Liga. El presidente del Barcelona dijo que iba a explicar la “hoja de ruta”. “Estamos terminando con un proyecto que no ha funcionado y estamos vistiendo el nuevo proyecto que nos dará muchas alegrías. Estamos combinando estos dos aspectos. La tercera pata es la situación económica, que creo que revertirá y que será compatible con todo esto. También estamos pendientes de la auditoria, del proyecto deportivo, de Espai Barça...”, afirmó Laporta.

El futuro de Koeman

“En el Barça no hay temporadas de transición. Dijimos que al final valoraríamos cómo ha ido la temporada y a partir de ahí hemos trabajado. Nos hemos emplazado con Koeman para vernos la próxima semana y terminar de concretar estas cuestiones”.

“Es un entrenador al que nosotros no pusimos y tenemos que estar de acuerdo en que vamos en la misma dirección. Su comportamiento es impecable. Nos reuniremos la próxima semana”

“Tiene contrato, estamos evaluando la temporada. Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y tiene un año más de contrato. Estamos en conversaciones lógicas y normales para aproximar posturas de compartir lo que queremos la próxima temporada. Se está haciendo con toda normalidad. Nos dimos un susto ayer con su episodio de ansiedad y fue al hospital. Él se hace revisiones periódicas por el infarto que sufrió, pero está bien y estamos hablando con el respeto que le tenemos. La decisión la tomaremos juntos. No queremos dejar nada por hablar o por concretar en cuanto a los objetivos que pretendemos. Vamos a trabajar para que no se nos escape nada y que salga bien, y tenemos que compartir todos. Presidente, junta, entrenador... Todos nos implicamos. Quien primero sabrá nuestra decisión será Ronald. Muchas de las posturas ya están aproximadas”.

Messi

“El nuevo contrato con Messi va bien, pero no está hecho. Estamos intentando presentar una propuesta que dentro de las posibilidades del club, él pueda aceptar. Messi ama el Barça y aunque es codiciado por todos, estamos preparando todo para que siga”.

“Hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Seguro que Leo se merece mucho más y puede conseguir mucho más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça creo que está valorando el esfuerzo que estamos haciendo y creo que le hace ilusión continuar y está ilusionado con el proyecto. Con Leo no es dinero, es hacer un equipo con posibilidades de ganarlo todo. Estoy con un moderado optimismo”

“Lo primero que demanda es cariño, estar y sentirse a gusto, volver a pasárselo bien. Su pasión es ganar. Eso es lo único”.

“Messi quedó decepcionado con el otro presidente, y ahora hay uno que quiere que siga en el Barça y va a hacer todo. Messi quiere que el Barça piense en grande. Quiere experiencia contrastada, éxito contrastado, otra motivación, otra exigencia, y conmigo de presidente y esta junta, lo tiene. Si viera que hay conformismo, a Leo le toca, porque él lo da todo, dentro de su talento y sus condiciones”.

Pesos pesados y contratos largos

“Estamos hablando con cada uno de ellos. Se han ido relajando los últimos años por eso de que si se pierde no hay consecuencias, desde arriba se mandaba un mal mensaje. Nos estamos encontrando a personas que quieren volver a ganar y cerrar su carrera en lo alto”.

Guardiola y su regreso

“A Guardiola le deseo que gane la Champions este sábado. Me alegraría de que aparte de ganarla con el Barça, lo hiciera con otro equipo. No he venido a explicar mis sueños. Mis sueños los hago realidad”.

Xavi es opción para el banquillo

“Por el respeto que le debemos a Koeman... Nos hemos emplazado para la próxima semana. No lo descartéis, tenemos intención de compartir criterios, tenemos una relación buena. El resto de técnicos, siempre ha pasado lo mismo, muchos quieren venir al Barcelona”.

Fichajes

“Lo que no puede pasar es lo que ha ocurrido los últimos años, que se pierda y no pasa nada. Perder tendrá consecuencias, se deberá mejorar la plantilla, y en eso estamos trabajando. La semana que viene se irán presentando las incorporaciones”.

Superliga

“Es un proyecto que estaba avanzado cuando llegamos. Once clubes habían decidido una nueva competición y era importante que el Barça figurara, nunca daremos la espalda a los movimientos del fútbol, con un reserva importante porque acabábamos de llevar. Después de una semana con los abogados revisando documentos llegamos a la conclusión de que teníamos que estar, pero hicimos una reserva: someterlo a los socios. El Barça quiere ayudar a que el fútbol sea sostenible y si ahora los grandes están afectados, esto es una cadena y afectará al resto. La posición del Barça es de diálogo con la UEFA, la Federación, LaLiga... Estamos para abrir puertas de diálogo”.

“A Ceferin [presidente de la UEFA] le dije que no teníamos pensado pedir perdón ni pagar una sanción. Si lo hacen, iremos al TAS. Para la Superliga se aprobó una medida cautelar. Los equipos se salieron por presiones de Gobiernos, de la propia UEFA... Lo que nosotros queremos es abrir una vía de diálogo. Queremos que el fútbol sea sostenible, que desde UEFA nos digan cómo pretenden solucionar esta situación, tenemos que hacer una reflexión y hacer una competición más atractiva, saber qué buscan nuestros hijos y nuestras hijas ahora en el fútbol. El fútbol pide cambio, innovación... A los clubes Estado no les interesa este debate porque puede inyectar dinero, porque si no pueden fichar llaman y: “Dame tanto”. Eso nosotros no lo podemos hacer. También tenemos culpa, seguro, porque se ha gestionado mal”.

Tebas, que no apoyará a Madrid y Barça si la UEFA les deja sin Champions

“A veces en público se presenta con agresividad y me sorprende que haga algunas manifestaciones, pero el trato personal con Javier es bueno, correcto. Le pedimos respeto para el Barça”.

Economía

“No podré ser más preciso porque estamos en plena auditoría. Algunas cosas son preocupantes, otras sorprendentes, otras preocupantes... Seremos transparentes al máximo, las cosas que han salido en prensa las comentaré cuando se complete la auditoría”.

Barrufet y Xavi Pascual (balonmano)

“Tengo admiración por ambos, a Xavi Pascual lo tuve como técnico y a Barrufet lo tuve como jugador y lo recoloqué después. Pero por razones técnicas creemos que hay que cambiar al entrenador, aunque lo ha hecho muy bien. Le tenemos mucho respeto y admiración y agradecimiento y pedimos respeto para lo nuestro. El recambio será cambio Carlos Ortega. El caso de Barrufet, acordamos que en las secciones no habrá secretarios técnicos por la situación económica. Barru es una persona entrañable y le dije que si en esta reestructuración encontramos un hueco para él, le ayudaremos”.

Ideólogo futbolístico

“Siempre está Cruyff. Nos inspiramos en Johan a la hora de pensar en el sistema en el que tiene que jugar el primer equipo, quizá también en las otras secciones somos “cruyffistas”, valientes, nos gusta ganar jugando bien”.

“Esta temporada ha habido cosas que no me han gustado [del juego], pero también ha habido momentos que he disfrutado. Como en París. Demostramos que podemos ser más competitivos. Unas cosas no me han agradado, pero otras como ese partido de París o la final de Copa, son un punto de esperanza”.

¿Acción civil de responsabilidad a la antigua junta?

“Pedir responsabilidad sí, porque hay cosas sorprendentes, pero hay que acabar la ‘due diligence’. Lo que voy a pedir es depurar responsabilidades porque hay decisiones que han llevado al club a pérdidas cuantiosas y una gran deuda. Afortunadamente, el Barça tiene muchos activos y estamos trabajando en la reestructuración de la deuda, sponsors... Hay interés en el Barça”.

Espai Barça, jugar en Montjuic

“Este proyecto vamos a intentar hacerlo compartiendo los usos de nuestros abonados al estadio, con la construcción. Habrá un momento, al poner la cubierta, que tendremos que desplazarnos. Lo diré cuando tenga el calendario definido, que estamos hablando con el ayuntamiento. Sí habrá un periodo que tendremos que jugar fuera del estadio, pero no será tanto tiempo como pensamos. El deseo que tiene el fútbol en general es que el público vuelva a los estadios”.