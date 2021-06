Ni Haaland ni Mbappé... Laporta ficha a su hermana

Fútbol

El mercado de fichajes del Fútbol Club Barcelona va más allá de los grandes nombres que manejan los agentes. El club que preside Joan Laporta ha trasladado a sus empleados la creación de un nuevo cargo a nivel directivo. El objetivo de quien será “Responsable de Inclusión y Diversidad” en el Barça será “crear una nueva posición que nos permitirá asegurar que el FC Barcelona es un club donde se trabaja por la inclusión y la diversidad cultural, funcional, generacional y de género dentro de nuestro colectivo”, según el correo que el viernes llegó a los trabajadores de la entidad. Y ¿quién va a ejercer este cargo de nueva creación? El lunes se incorporará al Barça la hermana del presidente, Maite Laporta, para ocupar este nuevo cargo que estará directamente relacionada con Xavier Mas, “Chief Compliance Officer” del club y delegado de Protección de Datos del FC Barcelona.

El nuevo fichaje directivo del club velará por el escrupuloso cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a inclusión y diversidad y “aportará valor al FC Barcelona”. Laporta es licenciada en Comunicación Integral y Marketing por la Univesitat Abat Oliba y ha cursado un posgrado en Procesos Editoriales en la UOC y también formación superior orientada al Marketing Digital y E-commerce.

La llegada de la hermana del presidente no incumple en ningún caso el código ético del club como podría llegar a sospecharse. La razón es que la directiva lo ha modificado recientemente para ajustarlo al decreto de directivos de la Generalitat, que establece que no se puede contratar a “ascendentes y descendentes de directivos”, es decir, que no se puede fichar a padres o hijos, pero no establece ninguna restricción en relación a los hermanos ni los primos.

El código ético que estaba vigente hasta ahora se aprobó en 2010 bajo la presidencia de Sandro Rosell y contemplaba la imposibilidad de fichar a ningún familiar de directivo hasta un cuarto grado de consanguineidad. La modificación se realizó a final de mayo y contó con la aprobación del propio Xavier Mas.