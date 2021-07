La contundente crítica de Koeman a la selección por convocar a Pedri para Tokio

Fútbol

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, mostró su malestar públicamente por el hecho de que su jugador Pedri haya sido convocado por la selección para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de que haya disputado la Euro 2020 con el combinado que dirige Luis Enrique.

Pedri fue indiscutible para Luis Enrique, que después de la eliminación contra Italia elogió al joven futbolista del Barcelona: “Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador con 18 años. Ni a Andrés Iniesta. Cómo ha rendido, cómo interpreta el juego, cómo ocupa los espacios, la calidad que tiene. No he visto cosa igual, nunca. Es algo fuera de toda lógica”.

Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 y que dirigirá al combinado olímpico en Tokio 2020 no dudó en incluir a Pedri en la lista de convocados, lo que provocó un gran malestar en el Barcelona. Ese malestar lo ha vuelto a expresar en público Koeman: “Pep dijo el otro día algo importante y estoy de acuerdo. Para un jugador, si es mayor o muy joven, no es bueno hacer dos torneos grandes durante un verano. En el caso de Pedri, con 18 años, ha jugado todo y tener cuatro días de fiesta y un viaje a Japón... y cuando vuelva ya habrá empezado LaLiga... hay que proteger a los jugadores. Como opinión únicamente personal, los Juegos Olímpicos son más atletismo que fútbol. Entiendo a los jugadores porque están en medio del club y de la Federación y tienen que aceptar”.

En una entrevista en Onda Cero durante la Euro 2020, Pedri quiso tranquilizar a su club: “Entiendo al Barcelona porque llevo muchos partidos jugados, pero desde aquí le digo al Barça que voy a llegar descansado y tranquilo para afrontar todo”.