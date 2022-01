Pedri y Ferran Torres vuelven a dar positivo y tienen muy difícil viajar a la Supercopa

El Barcelona va recuperando efectivos de todos los infectados que tuvo de Covid 19 entre finales de 2021 y principios de 2022, pero se resiste a dejar la enfermería a cero en ese sentido. Quedaban dos y los siguen quedando. Según informaron TV3 y la Cadena SER, tanto Pedri como Ferran Torres han seguido dando positivo en el test, por tanto no viajarán el lunes, a las 12:30, con el resto del equipo a Arabia Saudí para disputar la Supercopa, donde les espera ni más ni menos que un Clásico contra el Real Madrid. El primer partido de Xavi como técnico contra el eterno rival. El entrenador anunció que la gran novedad en la convocatoria será Ansu Fati.

Todavía tienen oportunidad de estar con el grupo si dieran negativo el mismo lunes, aunque Xavi ya se va haciendo a la idea de que no va a contar con ellos. Son dos futbolistas jóvenes e importantes, pero tampoco tenían fácil entrar en el equipo así de golpe aunque estuvieran sanos. Es más, Ferran todavía no ha podido ser inscrito pese a la cesión de Coutinho y el club sigue buscando la fórmula para que le cuadre el “Fair Play” y pueda contar contar con su fichaje de invierno. Tiene que haber alguna salida más para que eso suceda. Respecto a Pedri, está sin jugar desde septiembre, cuando se rompió definitivamente en la Champions ante el Benfica y empezó su calvario con las lesiones musculares, herencia de la campaña anterior, en la que fue el futbolista más utilizado en el Barça de Koeman y después disputó la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, también con mucho protagonismo e incluso con muchas prórrogas que sumaba a sus pies. Este curso sólo ha podido participar 310 minutos. Ya ha entrenado con el grupo, pero no ha reaparecido antes porque se quiere ir despacio con él. Además, ahora lleva otros días más parado por el covid.

Los futbolistas que sí estarán en la expedición son Araujo y Frenkie de Jong, pese a que todavía arrastran molestias. Gavi también podrá jugar a pesar de la expulsión que sufrió en el último duelo de Liga contra el Granada, al no ser una roja directa. Quien lógicamente se pierde la cita es Eric García. El central se lesionó precisamente el pasado sábado en Los Cármenes, y no es pequeño lo que tiene. “Sufre una lesión distal en el bíceps femoral del muslo derecho”, comunicó el club, lo que traducido a tiempo de baja es aproximadamente cinco semanas.