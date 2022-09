La furgoneta del Bayern que genera pesadillas a Lewandowski

Lewandowski no tuvo su mejor noche en la visita del Barça al Allianz Arena. El delantero polaco generó peligro, especialmente en dos acciones claras, pero no pudo marcar. Una de las anécdotas más curiosas que se vivieron fuera del césped también le tuvo como protagonista junto a una furgoneta del Bayern. El cuadro alemán no ha cambiado a Lewandowski de la imagen y esto puede haber generado cierto malestar tanto al FC Barcelona como al propio futbolista. Este vídeo ya se ha hecho viral en redes sociales, donde se aprecian muchas críticas de los aficionados culés hacia la entidad alemana. Además, los traspasos suelen estar vinculados a cláusulas donde los clubes vendedores se comprometen a no usar más la imagen de su ex jugador.

Curioso esto: en la furgoneta del Bayern sigue apareciendo la imagen de Lewandowski pic.twitter.com/5iD1aXwWCD — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 13, 2022

El Barcelona hizo un esfuerzo importante para atar a Lewandowski ofreciendo 45 millones fijos más cinco en variables. A priori, puede parecer una operación barata, pero el contexto es fácil de explicar. El polaco quedaba libre en enero para poder negociar con cualquier club para la próxima temporada. En otras palabras, el Bayern no hubiera sacado ningún tipo de cantidad económica reteniendo a un futbolista que quería salir a toda costa para empezar su nueva aventura en la competición española. Sin duda, uno de los movimientos más inesperados de un mercado de fichajes muy agitado para Laporta tanto en el capítulo de altas como en el de salidas.

La entidad culé ha encontradp en Lewandowski a su referente. Un líder con experiencia para volver a la senda de los títulos. La afición se muestra muy ilusionada con su nuevo fichaje, pero sí es cierto que algunos hinchas piensan que su llegada debe justificarse con goles en los grandes encuentros y no en partidos ligueros donde el marcador ya está muy abultado. Sin embargo, de momento no existe ningún tipo de dilema respecto a su rendimiento. La noche ante el Bayern puede ser una anécdota si finalmente aparece en otros grandes encuentros. El barcelonismo espera que el polaco pueda ser ese ‘9′ de referencia que hacía años que no se veía. Villa e Ibrahimovic son dos ejemplos de futbolistas que estaban llamados a marcar una nueva etapa, pero que no consiguieron una regularidad. Sí es cierto que tuvieron algún que otro momento bueno, pero no supieron mantener una cifra constante de goles a lo largo de sus respectivas etapas en el Camp Nou. Samuel Etoo sí se acerca más a esa figura que el Barcelona buscaba. Ahora, Lewandowski tiene que dar ese paso.