El fútbol empieza a rebelarse: ¿Son legales las cámaras en los vestuarios?

LaLiga ya avisó de que esta temporada comenzaba una nueva era y que iba más allá del cambio de nombre de la competición (LaLiga EA Sports). Una de las principales novedades que se anunciaron el pasado 3 de julio tenía que ver con las retransmisiones televisivas. El objetivo es dar visibilidad a situaciones que hasta ahora era impensable ver por televisión: arengas, micros durante el calentamiento, cámaras en los vestuarios, más entrevistas... Una política comunicativa, a imagen de la Kings League, que solo fue rechazada por un club al considerarla ilegal: El Real Madrid.

En la primera jornada ya se observaron los primeros resultados de la medida implementada por LaLiga: se pudo ver a los jugadores del Athletic rezando un Padre Nuestro en el vestuario antes de su partido contra el Madrid, entrevistas conjuntas de Imanol con Míchel , de Setién con Pellegrinil, el rondo de Simeone, micrófonos en las charlas de los técnicos en las pausas de hidratación... Todos los clubes salvo uno, el Real Madrid, colaboraron.

Para incentivar a los clubes a colaborar, LaLiga propuso destinar a ello una parte del dinero de los derechos de televisión (unos 130 millones de euros). Esta cantidad se repartirá según el grado de colaboración de los clubes. Una medida que fue aprobada por amplia mayoría, con un único voto en contra (el del Madrid) y dos abstenciones.

Sin embargo, no todos comparten la idoneidad de esta medida y el futbol comienza a rebelarse contra un hecho que atenta directamente contra su privacidad. Javier Aguirre, técnico del Mallorca se mostró muy crítico con la presencia de cámaras en los vestuarios. "No todo vale con dinero, hay que priorizar cosas. Antes nuestro ejemplo era la Premier League. Todo lo que hacían lo queríamos hacer. Ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League", dijo.

Una críticas que ya había expresado Unai Simón. El portero del Athletic ofreció su opinión sobre el vídeo publicado en los canales de LaLiga en el que se veía a la plantilla, cuerpo técnico y auxiliares rezando un Padrenuestro en el vestuario de San Mamés antes del partido frente del pasado sábado frente al Real Madrid.

"Siempre he vivido el vestuario como algo privado. Los jugadores tenemos rituales o manías que no queremos que salgan a la luz. No me gusta, me siento incómodo. Es como nuestro momento sagrado. No soy nadie para decir que no entre una cámara al vestuario, solo doy mi opinión y creo que están invadiendo nuestro espacio", lamentó. Una denuncia que también respalda Fali, jugador del Cádiz.

De hecho esta invasión ya ha provocado situaciones no deseadas. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, Sky Sport emitió por televisión unas imágenes del vestuario de la Juventus en las que se veía al portero polaco Wojciech Szczesny desnudo. Un hecho que generó un agrio debate en redes sociales. También numerosas selecciones mostraron su malestar por la intención de la FIFA de introducir cámaras en los vestuarios durante el Mundial de Qatar.

Las denuncias de Aguirre y Simón no tardaron en hacerse viral y fueron respaldadas por numerosos usuarios que criticaron el hecho de LaLiga invada los vestuarios pero se niegue a hacer públicas las conversaciones entre los árbitros con el VAR.

Pero más allá de la rebelión que comienza a fraguarse en el fútbol. ¿Son legales las cámaras en los vestuarios?

Hay mucha controversia en este asunto, ya que esta medida lleva años implementándose en las ligas profesionales estadounidenses para acercar al espectador a lugares antes 'prohibidos' para todo aquel que no pertenezca aun equipo. Sin embargo, en España no está nada claro. ¿Corresponden estos derechos a los propios clubes? ¿Es sagrada la intimidad de los futbolistas en los vestuarios? Si no atenemos a la legislación sobre cámaras de vigilancia -no existe legislación al respecto sobre cámaras de televisión- esta intromisión incumple la legalidad.

"No se pueden instalar cámaras de videovigilancia en zonas en las que se presuma intimidad, que en la práctica se traduce en no poner cámaras en zonas en las que las personas esperan privacidad, como son vestuarios, pero también baños, zonas de descanso en lo que respecta a las cámaras en el trabajo, y cualquier otra zona en la que podamos esperar tener intimidad".

La normativa es clara, no se pueden poner cámaras en zonas cuya presencia suponga una violación del derecho a la intimidad de las personas, y un vestuario es evidente que cumple con esta condición, sea el vestuario del centro de trabajo, el de un equipo de fútbol o el vestuario de un gimnasio.

¿Vale todo en pos de espectáculo? ¿Podría cualquier futbolista denuncia a LaLiga por violar su derecho a la intimidad? El debate está servido.