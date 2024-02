Horario y dónde ver el Real Madrid - Girona de LaLiga

La importancia de los futbolistas en un equipo no la miden las estadísticas ni lo datos con los que después intentamos analizar con frialdad y de manera más o menos científica los partidos. Lo que de verdad mide la jerarquía de un jugador es si los demás le buscan cuando hay problemas. Cuando Marcelo estaba en el Real Madrid y el equipo contrario presionaba, el portero se la daba al brasileño porque sabía que pocos como él iban a sacar la pelota jugada y sin miedo. Desde la banda izquierda, Marcelo era el jugador más necesario del equipo.

Ahora sucede con Kroos, al que todos buscan para dar sentido al juego o para liberar al equipo del estrés.

Hubo una época, largamente contada y que Benzema explicitó en un túnel de vestuarios junto a Mendy, en la que los compañeros de Vinicius no se fiaban de él, porque era más desordenado que resolutivo. Demasiado impulsivo, no acababa las jugadas como debía. Eso no fue hace mucho y sin embargo parece que ha pasado un siglo desde entonces.

Ahora Vinicius sigue siendo tan impulsivo como antes, pues eso no lo ha perdido en su crecimiento, pero es mucho más dañino para el rival. Ahora Vinicius es el futbolista que el resto del equipo busca para llevar el balón lo más rápidamente posible al área contraria. Si hay problemas, si el día no está del todo de cara, si en ataque se embarulla la situación, el balón va al delantero, para que cambie el partido y haga sufrir al lateral rival, y con él, a todo el equipo contrario.

Vini iba a estar contra el Atlético, pero un problema de cervicales le dejó fuera en el último minuto. «Está bien», dijo ayer Carlo Ancelotti acerca del estado físico del delantero brasileño. En el derbi, en vez de Joselu, quien le sustituyó fue Brahim, que fue el mejor y que aporta mucho al juego colectivo, pero no tiene el papel de Vinicius porque nadie lo tiene. Su capacidad para intentarlo una y otra vez aunque no le salga ni a la primera ni a la segunda no es comparable con nadie en la plantilla.

Contra el Girona, Vini va a hacer pareja con Rodrygo, porque ese es el ataque oficial del Real Madrid si ambos están bien. Es el segundo quien más preocupa porque no está marcando estos últimos días: «Si a alguien le dices que piense en todos los animales menos en el gato solo pensará en el gato», explicaba ayer Ancelotti, cambiando el animal habitual en esta comparación, que es un elefante. «Está aportando y jugando y nunca he hablado ni hablaré de los goles que no marca. Lo importante es que aporte al equipo lo está aportando porque lo está haciendo muy bien», continuaba Ancelotti.

A qué hora es el Real Madrid - Girona

El Real Madrid - Girona, el partido entre el primero y el segundo de LaLiga se disputa hoy sábado a las 18.30 horas en el Santiago Bernabéu. El partido de LaLiga, el más importante del campeonato, se puede ver en Dazn,