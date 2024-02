La contundente reacción de Pedrerol tras el mensajito de Ancelotti al Girona

En la víspera de un encuentro crucial para el Real Madrid frente al Girona, Carlo Ancelotti ha compartido sus pensamientos, enfatizando que el resultado del partido no será decisivo para la carrera por el título de LaLiga. A pesar de la importancia del duelo entre los dos primeros clasificados, Ancelotti ha querido quitarle peso al encuentro, sugiriendo que el camino hacia el campeonato es largo y que el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu apenas otorgará "una pequeña ventaja" al ganador. "Pase lo que pase, LaLiga no se decide mañana", afirmó el técnico italiano, subrayando la necesidad de alcanzar los 80 puntos como un indicador clave para acercarse al título.

Ancelotti también se refirió a la situación de algunos jugadores clave. Confirmó el regreso de Vinícius Júnior tras superar problemas cervicales y expresó optimismo sobre la participación de Antonio Rüdiger, quien ha tenido "buenas sensaciones" en su vuelta a los entrenamientos. Sin embargo, Nacho Fernández será baja para el encuentro. "Rüdiger ha entrenado hoy por primera vez y tenía buenas sensaciones. Mañana tendrá otra prueba, si se encuentra bien jugará y si no no le podemos en riesgo. Cuenta la sensación del jugador. A ver mañana cómo reacciona. Vini Jr. está bien. Nacho ha empezado hoy el trabajo individual. Es una sobrecarga y obviamente para el martes estará bien", ha asegurado

Además, el entrenador del Real Madrid no pasó por alto la ausencia de Míchel, técnico del Girona, debido a una sanción, mostrando solidaridad y cuestionando la justicia de la decisión. "El fútbol es de los jugadores, pero la presencia del entrenador da confianza al equipo. Aun así no es determinante. No estuve dos partidos y los dos los ganamos. Uno en Vigo y otro con 8 goles. No es determinante porque el fútbol es de los jugadores", decía el entrenador madridista. "A veces la verdad es que todos los entrenadores exageramos un poco en la protesta, pero necesitamos un poco más de comprensión por el contexto en el que estamos. Un poco más de comprensión le podría permitir estar mañana en el Bernabéu".

En un tono más ligero, Ancelotti comentó sobre la pancarta gigante del Girona en el centro de Madrid, interpretándolo como una muestra de la gran ilusión y motivación del equipo catalán, aunque no dejó de señalar el coste de tal gesto con una pizca de humor. "La ilusión que tiene el Girona es grande. Puede ganar el partido y liderar la Liga y su ilusión es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Y además tiene el dinero para alquilar un espacio en Madrid, que no es barato”, dijo. Esa respuesta ha gustado mucho a Josep Pedrerol, que no se ha cortado al comentarlo. "Vaya zasca de Ancelotti al Girona", ha dicho el presentador de El Chiringuito.

Âncelotti también habló sobre la situación de Miguel Gutiérrez, un exjugador de la cantera del Real Madrid, destacando su progreso y dejando abierta la posibilidad de que el club ejerza su opción sobre el jugador al final de la temporada Finalmente, Ancelotti se mostró confiado en la capacidad de su equipo para superar los desafíos, incluidas las lesiones, y destacó la importancia de febrero como un mes clave en la temporada, especialmente con el regreso de la Champions League. El entrenador del Real Madrid reiteró su confianza en Rodrygo Goes, enfatizando la importancia de su contribución al equipo más allá de los goles